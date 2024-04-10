ВСУ на Луганщине ликвидировали пресс-офицера Министерства обороны РФ

Прпагандист привез съемочную группу в танковое подразделение РФ в Серебрянском лесу и попал в поле зрения украинских защитников.

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На Луганщине в районе Кременной погиб майор ВС РФ, офицер пресс-службы Минобороны России Евгений Половодов. Об этом сообщает российский пропагандист Александр Коц.

"Сегодня во время обстрела, под который попала группа "Вести Луганск", был смертельно ранен наш товарищ, майор пресс-центра группировки войск "Запад" Женя Половодов. Вместе мы сняли не один репортаж в Харьковской области, работая в горячих точках под Изюмом", — написал Коц.

Как сообщили российские "Вести" пропагандист находился в районе Серебрянского лесничества, где расположились российские танкисты, когда его и группу других пропагандистов якобы атаковал украинский дрон. Половодов получил смертельное ранение. Ему было 33 года.

На обнародованных российскими журналистами кадрах слышно, как позиции россиян обстреливает украинская артиллерия.

Погибший оккупант Евгений Половодов

Отмечается, что во время обстрела также ранения получил оператор пропагандистского телеканала.

Напомним, что ВСУ ликвидировали в Украине известного российского спортсмена. Оккупант провел 19 игр и забил 10 мячей в составе сборной России по мини-футболу, а его карьера завершилась в зоне боевых действий на территории Украины.

Ранее на фронте ликвидировали известного блогера-оператора FPV-дронов РФ "Астапа". В своем телеграм-канале "Астап" хвастался работой российских дронов по позициям Сил обороны и убийствами украинских солдат и называл такие дни "когда прет".