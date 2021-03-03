Ученые выяснили, что неандертальцы могли разговаривать не хуже Homo sapiens

Неандертальцы не были более примитивными существами, чем Homo sapiens, а последнее исследование ученых только подтверждает этот факт.

Новое исследование ученых показало, что неандертальцы обладали способностью слышать и воспроизводить звуки подобно современным людям, пишет Science Alert.

Основываясь на детальном анализе и цифровой реконструкции структуры костей в их черепах, исследование разрешает один из аспектов многолетних споров о лингвистических возможностях неандертальцев.

"Результаты нашей работы довольно убедительны и ясно показывают, что неандертальцы обладали способностью воспринимать и воспроизводить человеческую речь. Это одно из очень немногих текущих направлений исследований, которые опираются на ископаемые останки для изучения эволюции языка, заведомо сложного предмета в антропологии", — рассказал палеоантрополог Рольф Куам, соавтор исследования из Бингемтонского университета.

Представление о том, что неандертальцы были гораздо более примитивными, чем современные люди, устарело, и в последние годы появляется все больше свидетельств того, что они были намного умнее, чем мы предполагали. Они разрабатывали технологии, создавали инструменты и произведения искусства, а также устраивали похороны своих умерших.

Однако, говорили ли они друг с другом до сих пор оставалось большой загадкой. Их сложное поведение предполагает, что они должны были уметь общаться, но некоторые ученые утверждали, что только современные люди когда-либо обладали умственными способностями к сложным языковым процессам.

В своем новом исследовании команда экспертов под руководством палеоантрополога Мерседес Конде-Вальверде из Университета Алькала в Испании провела компьютерную томографию с высоким разрешением черепов пяти неандертальцев, чтобы создать виртуальные 3D-модели структур их ушей.

Также они смоделировали структуры ушей у Homo sapiens и гораздо более древнюю окаменелость - череп гоминина, найденного в пещерах Сима де лос Уэсос, также известного как Sima hominin, предка неандертальцев, который жил примерно 430 тыс. лет назад.

Затем полученные данные были добавлены в программную модель, разработанную в области слуховой биоинженерии для оценки способностей охватывать большую часть частотного диапазона (так называемую полосу пропускания) звуков современной речи человека — до 5 кГц.

[ + – ] 3D модель современной анатомии уха человека (слева) и неандертальца (справа). Фото: Mercedes Conde-Valverde

В итоге команда обнаружила, что неандертальцы лучше слышали в диапазоне от 4 до 5 кГц, чем Sima hominin, и что их занимаемая полоса пропускания была ближе к полосе пропускания современных людей.

"Наличие схожих слуховых способностей, особенно полосы пропускания, демонстрирует, что неандертальцы обладали системой коммуникации, столь же сложной и эффективной, как современная человеческая речь", — добавила Мерседес Конде-Вальверде.

Интересно, что занимаемая полоса пропускания неандертальцев расширилась до частот выше 3 кГц, которые в основном участвуют в производстве согласных. Это, как отметила команда, позволит отличить неандертальские вокализации от гласных вокализаций нечеловеческих приматов и других млекопитающих.

Большинство предыдущих исследований речевых способностей неандертальцев было сосредоточено на их умении воспроизводить основные гласные в разговорной речи на английском языке. Однако эксперты считают, что этот акцент неуместен, поскольку использование согласных — это способ включить больше информации в голосовой сигнал.

"Кроме того, он отделяет человеческую речь и язык от коммуникативных паттернов почти у всех других приматов. Тот факт, что наше исследование нашло эту зацепку, является действительно интересным аспектом и представляет собой новое предположение относительно лингвистических способностей наших предков"

Специалисты предупреждают, что наличие анатомии, способной воспроизводить и слышать речь, не обязательно означает, что неандертальцы обладали для этого когнитивными способностями. Однако ученые склонны считать, что неандертальцы общались друг с другом.

"Наши результаты, вместе с недавними открытиями, указывающими на символическое поведение неандертальцев, подтверждают идею о том, что они обладали определенным типом человеческого языка, который сильно отличался по своей сложности и эффективности от любой другой системы устного общения, использующейся нечеловеческими организмами на планете", — заключили исследователи.