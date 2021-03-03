Вчені з'ясували, що неандертальці могли розмовляти не гірше Homo sapiens

Неандертальці були примітивнішими істотами, ніж Homo sapiens, а останнє дослідження вчених тільки підтверджує цей факт.

Нове дослідження вчених показало, що неандертальці мали здатність чути і відтворювати звуки подібно до сучасних людям, пише Science Alert.

Грунтуючись на детальному аналізі та цифровій реконструкції структури кісток в їх черепах, дослідження вирішує один з аспектів багаторічних суперечок про лінгвістичні можливості неандертальців.

"Результати нашої роботи досить переконливі і ясно показують, що неандертальці мали здатність сприймати і відтворювати людську мову. Це один з дуже небагатьох поточних напрямків досліджень, які спираються на викопних останках для вивчення еволюції мови, свідомо складного предмета в антропології", — розповів палеоантрополог Рольф Куам, співавтор дослідження з Бінгемтонского університету.

Уявлення про те, що неандертальці були набагато примітивнішими, ніж сучасні люди, застаріло, і в останні роки з'являється все більше свідчень того, що вони були набагато розумнішими, ніж ми припускали. Вони розробляли технології, створювали інструменти і твори мистецтва, а також влаштовували похорони своїх померлих.

Однак, чи говорили вони один з одним досі залишалося загадкою. Їх складна поведінку передбачає, що вони повинні були вміти спілкуватися, але деякі вчені стверджували, що тільки сучасні люди колись мали розумові здібності до складних мовних процесів.

У своєму новому дослідженні команда експертів під керівництвом палеоантрополога Мерседес Конде-Вальверде з Університету Алькала в Іспанії провела комп'ютерну томографію з високою роздільною здатністю черепів п'яти неандертальців, щоб створити віртуальні 3D-моделі структур їх вух.

Також вони змоделювали структури вух у Homo sapiens і набагато більш давню скам'янілість — череп гомінін, знайденого в печерах Сіма де лос Уесос, також відомого як Sima hominin, предка неандертальців, який жив приблизно 430 тис років тому.

Потім отримані дані були додані в програмну модель, розроблену в області слухової біоінженерії для оцінки здібностей охоплювати більшу частину частотного діапазону (так звану смугу пропускання) звуків сучасної мови людини — до 5 кГц.

[ + – ] 3D модель сучасної анатомії вуха людини (ліворуч) і неандертальця (праворуч). Фото: Mercedes Conde-Valverde

У підсумку команда виявила, що неандертальці краще чули в діапазоні від 4 до 5 кГц, ніж Sima hominin, і що їх займана смуга пропускання була ближче до смуги пропускання сучасних людей.

"Наявність подібних слухових здібностей, особливо смуги пропускання, демонструє, що неандертальці володіли системою комунікації, настільки ж складною та ефективною, як сучасна людська мова", — додала Мерседес Конде-Вальверде.

Цікаво, що займана смуга пропускання неандертальців розширилася до частот вище 3 кГц, які переважно беруть участь у виробництві приголосних. Це, як зазначила команда, дозволить відрізнити неандертальські вокалізації від голосних вокалізацій нелюдських приматів та інших ссавців.

Більшість попередніх досліджень мовних здібностей неандертальців було зосереджено на їх вмінні відтворювати основні голосні в розмовній мові англійською мові. Однак експерти вважають, що цей акцент недоречний, оскільки використання приголосних — це спосіб включити більше інформації в голосовий сигнал.

"Крім того, він відокремлює людську мову від комунікативних патернів майже у всіх інших приматів. Той факт, що наше дослідження знайшло цю зачіпку, є справді цікавим аспектом і являє собою нове припущення щодо лінгвістичних здібностей наших предків".

Фахівці попереджають, що наявність анатомії, здатної відтворювати і чути мову, не обов'язково означає, що неандертальці володіли для цього когнітивними здібностями. Однак вчені схильні вважати, що неандертальці спілкувалися один з одним.

"Наші результати, разом з нещодавніми відкриттями, що вказують на символічну поведінку неандертальців, підтверджують ідею про те, що вони володіли певним типом людської мови, який сильно відрізнявся за своєю складністю і ефективністю від будь-якої іншої системи усного спілкування, яка використовується нелюдськими організмами на планеті", — уклали дослідники.