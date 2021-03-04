Уровень смертности от COVID-19 выше в странах с проблемой ожирения, – исследование

Ученые выяснили, что лишний вес находится на втором месте в списке факторов, влияющих на смертность от коронавируса.

Результаты нового исследования показывают, что страны с высоким уровнем избыточного веса имеют самый высокий уровень смертности от коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

Около 2,2 млн из 2,5 млн смертей от COVID-19 произошли в странах с высоким уровнем избыточного веса, говорится в отчете Всемирной федерации по борьбе с ожирением (WOF). В таким странах, как Великобритания, США и Италия, где более 50% взрослого населения имеет избыточный вес, наблюдается наибольшая смертность от коронавируса.

Проблема касается не только случаев ожирения, но и среднего уровня веса людей, который во многих странах уже считается нормой. Уровень смертности в 10 раз выше в тех странах, где более половины взрослых имеют индекс массы тела более 25 кг/м2, когда нормальный вес переходит в избыточный.

По мнению Всемирной федерации по борьбе с ожирением, людям с избыточным весом следует уделять больше внимания в вопросах вакцинации и тестирования на коронавирус из-за повышенной смертности.

Среди стран, где более половины взрослого населения имеет избыточный вес, в Бельгии наблюдается самый высокий уровень смертности, за ней следует Словения и Великобритания. Италия и Португалия занимают 5-е и 8-е места, а США – 8-е место.

Во Вьетнаме, где второй в мире самый низкий уровень смертности от коронавируса, наблюдается один из самых низких уровней ожирения среди населения.

Фото: Guardian

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что результаты этого исследования должны послужить тревожным сигналом для правительств во всем мире.

"Корреляция между ожирением и смертностью от COVID-19 очевидна и убедительна. Инвестиция в общественное здравоохранение и скоординированные международные действия по устранению причин ожирения – один из лучших способов повысить устойчивость систем здравоохранения после пандемии: мы настоятельно призываем все страны воспользоваться этим моментом", – подчеркнул Гебрейесус.

В докладе говорит, что самым большим фактором высокой смертности от коронавируса является возраст, но на втором месте идет лишний вес. Уже известно, что он увеличивает риск заражения инфекционными заболеваниями, такими как грипп.

"Мы были шокированы, увидев такую высокую корреляцию между долей людей с избыточным весом в разных странах и смертностью от коронавирус. Мы знали, что проблема существует в нескольких странах, но как оказалось, она распространена по всему миру", – говорит автор отчета и бывший советник ВОЗ Тим Лобштейн.

Анализ данных показывает, что в Великобритании, где почти 64% взрослых людей имеют избыточный вес или ожирение, почти 20% пациентов с нормальным весом оказываются в отделениях интенсивной терапии из-за коронавируса, 32% пациентов имеют избыточный вес и 48% пациентов страдают ожирением.

В США, где 68% взрослы имеют избыточный вес или ожирение, 12% пациентов с нормальным весом попадают в отделения интенсивной терапии, 24% с избыточным весом и 64% страдают ожирением.

По словам Лобштейна, результаты учитывают возраст пациентов, также данные учитывают и ВВП разных стран мира. Как оказалось, уровень доходов в этой ситуации не играет никакой роли.

"Есть богатые страны с низким уровнем избыточного веса, такие как Япония и Южная Корея, и у них очень низкий уровень смертности. В это же время, есть страны с более низким уровнем дохода, такие как Южная Африка и Бразилия, где от избыточного веса страдает более половины населения, и там же наблюдаются высокие показатели смертности от COVID-19", – подытожил ученый.