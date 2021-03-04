Рівень смертності від COVID-19 вищий в країнах із проблемою ожиріння, — дослідження

Вчені з'ясували, що зайва вага знаходиться на другому місці в списку факторів, що впливають на смертність від коронавірусу.

Результати нового дослідження показують, що країни з високим рівнем надлишкової ваги мають найвищий рівень смертності від коронавірусу. Про це повідомляє The Guardian.

Майже 2,2 млн з 2,5 млн смертей від COVID-19 сталися в країнах із високим рівнем надлишкової ваги, йдеться в звіті Всесвітньої федерації з боротьби з ожирінням (WOF). У таких країнах, як Великобританія, США та Італія, де більше 50% дорослого населення мають надлишкову вагу, спостерігається найбільша смертність від коронавірусу.

Проблема стосується не тільки випадків ожиріння, але й середнього рівня ваги людей, який у багатьох країнах вже вважається нормою. Рівень смертності в 10 разів вищий в тих країнах, де більше половини дорослих мають індекс маси тіла більше 25 кг/м2, коли нормальна вага переходить в надлишкову.

На думку Всесвітньої федерації з боротьби з ожирінням, людям із надмірною вагою варто приділяти більше уваги в питаннях вакцинації та тестування на коронавірус через підвищену смертність.

Серед країн, де більше половини дорослого населення має надлишкову вагу, у Бельгії спостерігається найвищий рівень смертності, за нею йде Словенія та Великобританія. Італія і Португалія посідають 5-е й 8-е місця, а США — 8-е місце.

У Вʼєтнамі, де другий в світі найнижчий рівень смертності від коронавірусу, спостерігається один із найнижчих рівнів ожиріння серед населення.

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Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що результати цього дослідження повинні слугувати тривожним сигналом для урядів у всьому світі.

"Кореляція між ожирінням і смертністю від COVID-19 очевидна й переконлива. Інвестиція в практику охорони здоровʼя та скоординовані міжнародні дії щодо усунення причин ожиріння — один із кращих способів підвищити стійкість систем охорони здоровʼя після пандемії: ми наполегливо закликаємо всі країни скористатися цим моментом", — підкреслив Гебреісус.

У доповіді каже, що найбільшим фактором високої смертності від коронавірусу є вік, але на другому місці — зайва вага. Уже відомо, що вона збільшує ризик зараження інфекційними захворюваннями, такими як грип.

"Ми були шоковані, побачивши таку високу кореляцію між часткою людей з надмірною вагою в різних країнах і смертністю від коронавірусу. Ми знали, що проблема існує в декількох країнах, але як зʼясувалося, вона поширена по всьому світу", — говорить автор звіту й колишній радник ВООЗ Тім Лобштейн.

Аналіз даних показує, що у Великобританії, де майже 64% дорослих людей мають надлишкову вагу або ожиріння, майже 20% пацієнтів із нормальною вагою опиняються у відділеннях інтенсивної терапії через коронавірус, 32% пацієнтів мають надлишкову вагу і 48% пацієнтів страждають ожирінням.

У США, де 68% дорослі мають надлишкову вагу або ожиріння, 12% пацієнтів із нормальною вагою потрапляють до відділень інтенсивної терапії, 24% з надмірною вагою і 64% страждають ожирінням.

За словами Лобштейна, результати враховують вік пацієнтів, також дані враховують і ВВП різних країн світу. Як виявилося, рівень доходів у цій ситуації не має ніякого значення.

"Є багаті країни з низьким рівнем надлишкової ваги, такі як Японія та Південна Корея, і в них дуже низький рівень смертності. У цей же час, є країни з більш низьким рівнем доходу, такі як Південна Африка та Бразилія, де від надмірної ваги страждає більше половини населення, і там же спостерігаються високі показники смертності від COVID-19", — підсумував учений.