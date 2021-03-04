Ученые нашли опасные участки на Солнце, запускающие потоки высокоэнергетических частиц

Сильные потоки солнечных частиц могут нарушать работу спутников и электронную инфраструктуру на Земле.

Ученые обнаружили источник потенциально опасных солнечных энергетических частиц, которые Солнце выбрасывает во время штормов в своей внешней атмосфере. Об этом сообщает SciTechDaily.

Авторами исследования выступили ученые из Калифорнийского университета и Университета Джорджа Мэйсона.

По их словам, сильно заряженные солнечные частицы, если они достигнут атмосферы Земли, могут нарушить работу спутников и электронной инфраструктуры, а также подвергнуть радиационному риску космонавтов и пассажиров самолетов. В 1859 году сильная солнечная буря остановила работу телеграфных систем по всей Европе и Америке. В современном же мире, который больше зависит от электронной инфраструктуры, масштабы ущерба будут намного больше.

Чтобы свести к минимуму опасность, ученые пытаются понять, как образуются потоки таких частиц, и предсказать, как они повлияют на Землю.

Команда исследователей проанализировала состав частиц солнечной энергии, направляющихся к Земле, и обнаружила важную особенность. Химический "отпечаток" частиц был похож на плазму, расположенную низко в короне Солнца, недалеко от хромосферы.

"Мы впервые выяснили, откуда именно происходят солнечный энергетические частицы. Наши данные подтверждают, что сильно заряженные частицы происходят из плазмы, которая удерживается в атмосфере Солнца сильными магнитными полями. После того, как Солнце выбрасывает энергетические частицы, они ускоряются дальнейшим извержением, и в итоге, движутся со скоростью несколько тысяч километров в секунду", – говорит соавтор исследования Стефани Ярдли.

В ходе исследования ученые проанализировали данные со спутника NASA Wind, который зафиксировал серию потоков энергетических частиц в январе 2014 года. Команда сравнила их с результатами спектроскопии Солнца.

Солнечные энергетические частицы, измеренные спутником Wind, имели ту же химическую подпись (обилие кремния), что и плазма в верхних слоях хромосферы Солнца. Эти места находились у "оснований" горячих корональных петель, то есть на дне петель магнитного поля и плазмы, простирающихся во внешнюю атмосферу Солнца и обратно.

Команда измерила силу коронального магнитного поля в этих точках и обнаружила, что она очень высока. Показатели подтвердили теорию о том, что плазма удерживается в атмосфере Солнца сильными магнитными полями, а позже выбрасывается в космос.

Частицы солнечной энергии высвобождаются и ускоряются вспышками на Солнце или корональными выбросами – выбросами огромных облаков плазмы и магнитного поля. Каждые 11 лет происходит около 100 выбросов частиц солнечной энергии, хотя их число может меняться в зависимости от солнечного цикла.