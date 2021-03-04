Учені знайшли небезпечні ділянки на Сонці, що запускають потоки високоенергетичних часток

Сильні потоки сонячних частинок можуть порушувати роботу супутників і електронну інфраструктуру на Землі.

Учені виявили джерело потенційно небезпечних сонячних енергетичних частинок, які Сонце викидає під час штормів у своїй зовнішній атмосфері. Про це повідомляє SciTechDaily.

Авторами дослідження є вчені з Каліфорнійського університету та Університету Джорджа Мейсона.

За їхніми словами, сильно заряджені сонячні частинки, якщо вони досягнуть атмосфери Землі, можуть порушити роботу супутників і електронної інфраструктури, а також піддати радіаційному ризику космонавтів і пасажирів літаків. У 1859 році сильна сонячна буря зупинила роботу телеграфних систем по всій Європі та Америці. У сучасному ж світі, який більше залежить від електронної інфраструктури, масштаби збитку будуть набагато більшими.

Щоб звести до мінімуму небезпеку, учені намагаються зрозуміти, як утворюються потоки таких частинок, і передбачити, як вони вплинуть на Землю.

Команда дослідників проаналізувала склад частинок сонячної енергії, що прямують до Землі, і виявила важливу особливість. Хімічний "відбиток" частинок був схожий на плазму, розташовану низько в короні Сонця, недалеко від хромосфери.

"Ми вперше з'ясували, звідки саме походять сонячні енергетичні частинки. Наші дані підтверджують, що сильно заряджені частинки походять з плазми, яка утримується в атмосфері Сонця під впливом магнітних полів. Після того, як Сонце викидає енергетичні частинки, вони прискорюються подальшим виверженням, і в підсумку рухаються зі швидкістю кілька тисяч кілометрів на секунду", — говорить співавтор дослідження Стефані Ярдлі.

У ході дослідження вчені проаналізували дані із супутника NASA Wind, який зафіксував серію потоків енергетичних частинок у січні 2014 року. Команда порівняла їх з результатами спектроскопії Сонця.

Сонячні енергетичні частинки, виміряні супутником Wind, мали той же хімічний підпис (велика кількість кремнію), що і плазма у верхніх шарах хромосфери Сонця. Ці місця були біля "підстав" гарячих корональних петель, тобто на дні петель магнітного поля і плазми, що тягнуться в зовнішню атмосферу Сонця і назад.

Команда виміряла силу коронального магнітного поля в цих точках і виявила, що вона дуже висока. Показники підтвердили теорію про те, що плазма утримується в атмосфері Сонця під впливом магнітних полів, а пізніше викидається в космос.

Частинки сонячної енергії вивільняються і прискорюються спалахами на Сонці або корональними викидами — викидами величезних хмар плазми і магнітного поля. Кожні 11 років відбувається близько 100 викидів частинок сонячної енергії, хоча їхнє число може змінюватися залежно від сонячного циклу.