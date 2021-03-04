Украинская ИИ-платформа по оценке видеоконтента привлекла $450 тыс. инвестиций

В потенциал Watched поверил венчурный фонд QPDigital.

Украинский стартап Watched привлек $450 тыс. инвестиций от венчурного фонда QPDigital. Эта сумма будет использована для оплаты труда новых сотрудников, а также маркетинговых и рекламных кампаний.

Об этом сообщает издание ain.ua.

Watched — это сервис, работающий на основе искусственного интеллекта и машинного обучения, который способен оценить эффективность видеоконтента. Для этого Watched также анализирует реакции зрителей. В итоге, сервис определяет уровень вовлечения и внимания целевой аудитории. Его услуги будут востребованы в сфере кино- и телепроизводства. К примеру, стать клиентами платформы могут стриминговые сервисы, телеканалы, рекламные и маркетинговые агентства, видеопродакшены.

[ + – ] Принцип работы сервиса Watched

"Watched привлек своей технологичностью. Мы считаем, что у сервиса большой потенциал к масштабированию. Плюсом стало и то, что он развивается в двух трендовых технологических направлениях этого года — Internet of Behaviors и ИИ-инжиниринг", — прокомментировал управляющий партнер QPDigital Юрий Серещенко.

Компания Watched была основана Алексеем Шалденко и Артемом Мельниченко в 2019 году. На данный момент над проектом работают 11 человек. Согласно планам, команду расширят до 14 человек. Ранее Watched получила около $100 тыс. ангельских инвестиций на разработку технологии.

Мы сообщали о том, что "Фокус" в марте опубликует рейтинг лучших стартапов. Пока над рейтингом идет работа, журнал Фокус открывает возможность для стартапов, созданных не ранее 2018 года, заявить о себе и принять участие в исследовании. Информацию о стартапе можно сообщить до 10 марта 2021 года включительно, выслав заявку на адрес [email protected] с пометкой «Для рейтинга стартапов журнала Фокус». Соответствующие критериям рейтинга номинанты будут также включены в длинный список и оценены экспертами. О стартапе, который наберет самое большое количество баллов и станет победителем ТОП-20, будет подготовлена отдельная публикация на сайте focus.ua.