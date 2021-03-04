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Українська ШТ-платформа за оцінкою відеоконтенту залучила $450 тис. інвестицій

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український стартап
Фото: unsplash.com

У потенціал Watched повірив венчурний фонд QPDigital.

Український стартап Watched залучив $450 тис. інвестицій від венчурного фонду QPDigital. Ця сума буде використана для оплати праці нових співробітників, а також маркетингових і рекламних кампаній.

Про це повідомляє видання ain.ua.

Watched — це сервіс, який працює на основі штучного інтелекту та машинного навчання, який здатний оцінити ефективність відеоконтенту. Для цього Watched також аналізує реакції глядачів. У підсумку, сервіс визначає рівень залучення та уваги цільової аудиторії. Його послуги будуть затребувані в сфері кіно й телевиробництва. Наприклад, стати клієнтами платформи можуть стрімінгові сервіси, телеканали, рекламні та маркетингові агентства, відеопродакшени.

Принцип роботи сервісу Watched

"Watched привернув своєю технологічністю. Ми вважаємо, що сервіс має великий потенціал до масштабування. Плюсом стало й те, що він розвивається в двох трендових технологічних напрямках цього року — Internet of Behaviors і ШТ-інжиніринг", — прокоментував керівний партнер QPDigital Юрій Серещенко.

Компанія Watched була заснована Олексієм Шалденком і Артемом Мельниченком у 2019 році. Наразі над проектом працюють 11 осіб. Згідно з планами, команду розширять до 14 осіб. Раніше Watched отримала майже $100 тис. ангельських інвестицій на розробку технології.

Ми повідомляли про те, що "Фокус" у березні опублікує рейтинг кращих стартапів. Поки над рейтингом триває робота, журнал Фокус відкриває можливість для стартапів, створених не раніше 2018 року, заявити про себе і взяти участь у дослідженні. Інформацію про стартап можна повідомити до 10 березня 2021 року включно, надіславши заявку на адресу [email protected] з позначкою «Для рейтингу стартапів журналу Фокус». Номінанти, які відповідають критеріям рейтингу, будуть також включені в довгий список та оцінені експертами. Про стартап, який набере найбільшу кількість балів і стане переможцем ТОП-20, буде підготовлена окрема публікація на сайті focus.ua.