Українська ШТ-платформа за оцінкою відеоконтенту залучила $450 тис. інвестицій

У потенціал Watched повірив венчурний фонд QPDigital.

Український стартап Watched залучив $450 тис. інвестицій від венчурного фонду QPDigital. Ця сума буде використана для оплати праці нових співробітників, а також маркетингових і рекламних кампаній.

Про це повідомляє видання ain.ua.

Watched — це сервіс, який працює на основі штучного інтелекту та машинного навчання, який здатний оцінити ефективність відеоконтенту. Для цього Watched також аналізує реакції глядачів. У підсумку, сервіс визначає рівень залучення та уваги цільової аудиторії. Його послуги будуть затребувані в сфері кіно й телевиробництва. Наприклад, стати клієнтами платформи можуть стрімінгові сервіси, телеканали, рекламні та маркетингові агентства, відеопродакшени.

[ + – ] Принцип роботи сервісу Watched

"Watched привернув своєю технологічністю. Ми вважаємо, що сервіс має великий потенціал до масштабування. Плюсом стало й те, що він розвивається в двох трендових технологічних напрямках цього року — Internet of Behaviors і ШТ-інжиніринг", — прокоментував керівний партнер QPDigital Юрій Серещенко.

Компанія Watched була заснована Олексієм Шалденком і Артемом Мельниченком у 2019 році. Наразі над проектом працюють 11 осіб. Згідно з планами, команду розширять до 14 осіб. Раніше Watched отримала майже $100 тис. ангельських інвестицій на розробку технології.

Ми повідомляли про те, що "Фокус" у березні опублікує рейтинг кращих стартапів. Поки над рейтингом триває робота, журнал Фокус відкриває можливість для стартапів, створених не раніше 2018 року, заявити про себе і взяти участь у дослідженні. Інформацію про стартап можна повідомити до 10 березня 2021 року включно, надіславши заявку на адресу [email protected] з позначкою «Для рейтингу стартапів журналу Фокус». Номінанти, які відповідають критеріям рейтингу, будуть також включені в довгий список та оцінені експертами. Про стартап, який набере найбільшу кількість балів і стане переможцем ТОП-20, буде підготовлена окрема публікація на сайті focus.ua.