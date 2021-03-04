Запчасти из насекомых. В Израиле ухо мертвой саранчи интегрировали в робота (фото)

Исследователи говорят, что творения природы могут быть применимы в современных технологиях.

В Израиле ученые интегрировали ухо саранчи в робота и утверждают, что такой прорыв проложит путь для нового вида робототехники. Об этом сообщает Times of Israel.

Робот из Тель-Авивского университета "прислушивается" к звукам вокруг, используя ухо мертвой саранчи. Услышав один хлопок, робот движется вперед, а после двух последовательных сигналов – движется назад.

По словам авторов разработки, орган чувств впервые был интегрирован в электронику. Ученые утверждают, что могут использоваться в сенсорные возможности животных, такие как нос, глаза, уши в качестве датчиков, которые будут передавать информацию машинам.

"Мы решили использовать ухо, чтобы продемонстрировать, на что мы способны, но главное – это общий принцип, согласно которому мы можем использовать все сенсорные системы животных для робототехнических платформ", – говорит один из авторов исследования Бен Маоз.

Фото: Tel Aviv University

"Мы показываем, что можем взять всю силу животного мира, которая намного превосходит любое изобретение человека, и интегрировать ее в наши технологии", – добавляет ученый.

Например, такие насекомые, как комары, чьи популяции огромны и не вызывают возражений с этической точки зрения, могут стать лучшим источником "запчастей".

"Насекомые – потрясающий выбор. Они очень маленькие и энергоэффективные, но обладают замечательными способностями к обнаружению и сенсорному восприятию", – говорят авторы работы.

По словам Маоза, до сих пор ученые добивались определенных успехов, используя кожу и мышечную ткань в машинах, но не органы чувств.

"Например, некоторые животные обладают удивительными способностями обнаруживать взрывчатые вещества или наркотики, и создание робота с биологическим носом поможет сохранить человеческие жизни и эффективнее находить преступников. Некоторые животные способны обнаруживать болезни. Другие предвидеть землетрясения. Мы можем начать интегрировать некоторые из этих способностей в технологии", – отмечает Маоз.

Чтобы интегрировать уши саранчи, исследователи построили робота, способного реагировать на сигналы, которые он получает из окружающей среды. Также был найден способ искусственно сохранить ухо от мертвой саранчи живым и передавать сигналы, полученные от уха к роботу.

Маоз говорит, что потенциал технологии велик, она может заменить более громоздкие и дорогостоящие разработки в области робототехники.