Запчастини з комах. В Ізраїлі вухо мертвої сарани інтегрували в робота (фото)

Дослідники говорять, що творіння природи можуть бути застосовні в сучасних технологіях.

В Ізраїлі вчені інтегрували вухо сарани в робота і стверджують, що такий прорив прокладе шлях для нового виду робототехніки. Про це повідомляє Times of Israel.

Робот із Тель-Авівського університету "прислухається" до звуків навколо, використовуючи вухо мертвої сарани. Почувши один стукіт, робот рухається вперед, а після двох послідовних сигналів — рухається назад.

За словами авторів розробки, орган відчуттів вперше був інтегрований в електроніку. Вчені стверджують, що можуть використовуватися сенсорні можливості тварин, такі як ніс, очі, вуха як датчики, що передаватимуть інформацію машинам.

"Ми вирішили використовувати вухо, щоб продемонструвати, на що ми здатні, але головне — це загальний принцип, згідно з яким ми можемо використовувати всі сенсорні системи тварин для робототехнічних платформ", — говорить один з авторів дослідження Бен Маоз.

Фото: саранча

"Ми показуємо, що можемо взяти всю силу тваринного світу, яка набагато перевершує будь-який винахід людини, й інтегрувати її в наші технології", — додає вчений.

Наприклад, такі комахи, як комарі, чиї популяції величезні та не викликають заперечень з етичної точки зору, можуть стати найкращим джерелом "запчастин".

"Комахи — приголомшливий вибір. Вони дуже маленькі й енергоефективні, але мають чудові здібності до виявлення та сенсорного сприйняття", — говорять автори роботи.

За словами Маоза, досі вчені мали певні успіхи, використовуючи шкіру та мʼязову тканину в машинах, але не органи чуття.

"Наприклад, деякі тварини мають дивовижні здібності знаходити вибухові речовини або наркотики, і створення робота з біологічним носом допоможе зберегти людські життя та ефективніше знаходити злочинців. Деякі тварини здатні знаходити хвороби. Інші — передбачати землетруси. Ми можемо почати інтегрувати деякі з цих здібностей в технології", — зазначає Маоз.

Щоб інтегрувати вуха сарани, дослідники побудували робота, здатного реагувати на сигнали, які він отримує з навколишнього середовища. Також був знайдений спосіб штучно зберегти вухо від мертвої сарани живим і передавати сигнали, отримані від вуха до робота.

Маоз каже, що потенціал технології великий, вона може замінити більш громіздкі та дорогі розробки в галузі робототехніки.