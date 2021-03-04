В недрах Земли выявили еще один слой, - ученые

С помощью изучения структуры внутреннего ядра Земли исследователи смогут лучше понять историю и эволюцию нашей планеты.

В то время как большинство из нас воспринимает Землю под ногами как нечто само собой разумеющееся, внутри ее сложных слоев расписана история нашей планеты, пишет Science Alert.

"Традиционно считалось, что у Земли есть четыре основных слоя: кора, мантия, внешнее ядро и внутреннее ядро. Но на самом деле ее строение может быть намного сложнее", — объяснила геофизик Австралийского национального университета Джоан Стивенсон.

Наши знания о том, что находится под земной корой, основаны главным образом на наблюдениях за вулканами и сейсмическими волнами. Основываясь на полученных данных, ученые вычислили, что раскаленное внутреннее ядро ​​с температурами, превышающими 5000°C, составляет лишь один процент от общего объема Земли.

Теперь Стивенсон и ее коллеги нашли еще больше доказательств того, что внутреннее ядро Земли может иметь два различных слоя.

"Это очень интересно, и может означать, что нам придется переписывать учебники", — отметила Стивенсон.

Команда использовала умный алгоритм поиска, сопоставляя тысячи моделей внутреннего ядра с данными наблюдений о том, как долго сейсмические волны проходят через Землю. А также изучила некоторые модели анизотропии внутреннего ядра, а именно: как различия в составе его материала изменяют свойства сейсмических волн, и обнаружила, что некоторые из них более вероятны, чем другие.

В то время как некоторые модели считают, что материал внутреннего ядра направляет сейсмические волны параллельно экватору, другие утверждают, что смесь материалов позволяет создавать более быстрые волны, распространяющиеся вдоль оси вращения Земли.

Новое исследование не показало значительных изменений глубины во внутреннем ядре, но обнаружило изменение направления сейсмических волн в 54 градуса. Более быстрое направление волн проходило параллельно оси.

"Мы нашли доказательства, которые могут указывать на изменение в структуре железа, что предполагает, возможно, два отдельных периода похолодания в истории Земли. Детали этого большого события все еще остаются загадкой, но мы дополнили еще один кусочек головоломки в области изучения внутреннего ядра Земли", — сказала Стивенсон.

Исследователи отмечают, что эти новые открытия могут объяснить, почему некоторые экспериментальные данные не соответствуют их нынешним моделям строения Земли.

Эксперты уже давно подозревали наличие дополнительного внутреннего слоя, указывающего на то, что кристаллы железа в ядре имеют различное структурное расположение в двух разных слоях

Новый метод, разрабатываемый в настоящее время, может вскоре заполнить некоторые из этих пробелов и позволить ученым подтвердить или опровергнуть свои выводы. Кроме того, изучение структуры внутреннего ядра способно помочь исследователям лучше понять историю и эволюцию Земли.