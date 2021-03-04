У надрах Землі виявили ще один шар, — вчені

За допомогою вивчення структури внутрішнього ядра Землі дослідники зможуть краще зрозуміти історію та еволюцію нашої планети.

Більшість з нас сприймає Землю під ногами як щось само собою зрозуміле, всередині її складних шарів розписана історія нашої планети, пише Science Alert.

"Традиційно вважалося, що у Землі є чотири основних шари: кора, мантія, зовнішнє ядро і внутрішнє ядро. Але насправді її будова може бути набагато складніше", — пояснила геофізик Австралійського національного університету Джоан Стівенсон.

Наші знання про те, що знаходиться під земною корою, засновані головним чином на спостереженнях за вулканами і сейсмічними хвилями. Грунтуючись на отриманих даних, вчені вирахували, що розпечене внутрішнє ядро ​​з температурами, які перевищують 5000°C, становить лише один відсоток від загального обсягу Землі.

Тепер Стівенсон та її колеги знайшли ще більше доказів того, що внутрішнє ядро Землі може мати два різних шари.

"Це дуже цікаво, і може означати, що нам доведеться переписувати підручники", — зазначила Стівенсон.

Команда використовувала розумний алгоритм пошуку, зіставляючи тисячі моделей внутрішнього ядра з даними спостережень про те, як довго сейсмічні хвилі проходять через Землю. А також вивчила деякі моделі анізотропії внутрішнього ядра, а саме: як відмінності у складі його матеріалу змінюють властивості сейсмічних хвиль, і виявила, що деякі з них вірогідніші, ніж інші.

Деякі моделі вважають, що матеріал внутрішнього ядра направляє сейсмічні хвилі паралельно екватору, інші стверджують, що суміш матеріалів дозволяє створювати швидші хвилі, що поширюються уздовж осі обертання Землі.

Нове дослідження не показало значних змін глибини у внутрішньому ядрі, але виявило зміну напрямку сейсмічних хвиль у 54 градуси. Швидший напрямок хвиль проходить паралельно осі.

"Ми знайшли докази, які можуть вказувати на зміну в структурі заліза, що передбачає, можливо, два окремих періоди похолодання в історії Землі. Деталі цієї великої події все ще залишаються загадкою, але ми доповнили ще один шматочок головоломки у сфері вивчення внутрішнього ядра Землі", — сказала Стівенсон.

Дослідники зазначають, що ці нові відкриття можуть пояснити, чому деякі експериментальні дані не відповідають їхнім нинішнім моделям будови Землі.

Експерти вже давно підозрювали наявність додаткового внутрішнього шару, що вказує на те, що кристали заліза в ядрі мають різне структурне розташування у двох різних шарах

Новий метод, що розробляється нині, може незабаром заповнити деякі з цих прогалин і дозволити вченим підтвердити або спростувати свої висновки. Крім того, вивчення структури внутрішнього ядра здатне допомогти дослідникам краще зрозуміти історію та еволюцію Землі.