Экзопланета Gliese 486 b может помочь ученым изучать атмосферы других миров

Уникальная планета является настоящей находкой. Эксперты приложили все усилия для точного определения ее атмосферных свойств.

Экзопланета, находящаяся всего в 26 световых годах от нас, выглядит как одна из лучших для изучения атмосферы инопланетных миров, пишет Science Alert.

Названная Gliese 486 b, экзопланета представляет собой каменистый мир, который, по мнению астрономов, может быть похож на Венеру — скалистый, горячий и, возможно, обладающий атмосферой.

Мало того, что планета находится поблизости, она еще и проходит между нами и своей звездой — относительно прохладным, спокойным красным карликом, который освещает ее атмосферу. Gliese 486 b также является идеальным местом для спектроскопии, позволяющей анализировать состав атмосферы.

"С самого первого момента мы поняли, что эта планета настоящее сокровище: вращается вокруг относительно близкой, яркой звезды и проходит перед ней с нашей точки зрения здесь, на Земле. Мы приложили все усилия для точного определения ее атмосферных свойств. Gliese 486 b может стать некой ступенькой к нашему пониманию структуры и эволюции атмосфер экзопланет", — сказал астрофизик Хуан Карлос Моралес из Института космических исследований Каталонии.

С тех пор, как в 1990-х годах было подтверждено открытие первой экзопланеты или планеты за пределами Солнечной системы, астрономы идентифицировали тысячи из них в галактике Млечный Путь.

"То, что мы обнаружили до сих пор является неполной картиной, но даже в этом случае мы смогли многое узнать о планетах — их размере, массе и плотности", — отмечают ученые.

По словам астронома Трифона Трифонова из Института астрономии Макса Планка, близость Gliese 486 b позволила ученым измерить ее массу с беспрецедентной точностью благодаря наблюдениям, выполненных с помощью приборов CARMENES и MAROON-X.

Кроме того, с помощью космического аппарата NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) было обнаружено, что планета периодически пересекает звездный диск, что является редким событием.

Исследовательская группа определила, что экзопланета примерно в 1,3 раза больше Земли и примерно в 2,8 раза плотнее. Это наводит на мысль о составе, богатом металлами, как Земля или Венера. Она также очень близко находится к своей звезде, оборот по орбите занимает всего 1,5 дня.

Поскольку эта звезда — холодный красный карлик, равновесная температура экзопланеты составляет всего 700 Кельвинов (К). Такая температура может показаться крайне негостеприимной, но на самом деле она идеально подходит для атмосферных наблюдений.

Стоит отметить, что равновесная температура планеты — теоретическая температура, которую имела бы планета, если бы являлась абсолютно черным телом, нагреваемым только звездой, вокруг которой планета обращается.

"Близость к красному карлику Gliese 486 b значительно нагревает планету примерно до 430 °C, делая ее ландшафт жарким и сухим, с вкраплениями вулканов и лавовых рек. В этом контексте экзопланета больше похоже на Венеру, чем на Землю", — пояснил Трифонов.

Если бы температура была на сто градусов ниже, Gliese 486 b была бы непригодна для последующих наблюдений, а если бы на 100 градусов выше, то вся ее поверхность превратилась бы в лаву, в результате чего атмосфера планеты состояла бы в основном из испаренных горных пород. Такие свойства вряд ли бы смогли хоть что-нибудь рассказать о первобытной атмосфере.

Стоит отметить, что во всех отношениях Gliese 486 b имеет прекрасные характеристики. И даже если атмосфера не будет обнаружена, в любом случае это исследование поможет ученым понять, насколько хорошо скалистые экзопланеты сохраняют свою атмосферу, когда вращаются очень близко к собственным звездам.