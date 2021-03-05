Шерстистые мамонты могли сосуществовать с первыми людьми в Новой Англии, - ученые

С помощью радиоуглеродного датирования исследователи узнали точный возраст мамонта Маунт-Холли и подробности его жизни.

Новое исследование ученых показывает, что шерстистые мамонты и люди, возможно, жили рядом друг с другом на территории современной Новой Англии (региона, объединившего шесть северо-восточных штатов США), пишет IFLS.

Как сообщается в журнале Boreas, чтобы выяснить, сколько на самом деле лет знаменитому ископаемому мамонту Маунт-Холли, специалисты использовали радиоуглеродное датирование. Как оказалось, он бродил по Северо-Восточной Америке 12 800 лет назад. Эта дата совпадает со временем поселения в этом регионе первых людей.

Останки животного обнаружили в окрестностях поселка Маунт-Холли (штат Вермонт) в далеком 1848 году, во время строительства железной дороги. Тогда в болотистой местности нашли один коренной зуб, два клыка и некоторое количество костей мамонта.

Чтобы больше узнать о животном потерянной мегафауны Америки, исследователи использовали фрагмент его ребра, который стал частью Hood Museum of Art в Хановере, штат Нью-Гэмпшир.

"Долгое время считалось, что представители мегафауны и древние люди Новой Англии между собой не пересекались. Однако, исходя из результатов новой научной работы, мамонты и люди, вероятно, действительно сосуществовали", — рассказал соавтор исследования доктор Натаниэль Китчел из Дартмутского колледжа.

Ученые извлекли из ребра около 1 г материала и проанализировали его, чтобы оценить концентрацию изотопов. Каждый химический элемент состоит из разных изотопов. Они обладают одинаковыми химическими свойствами, но имеют различное количество нейтронов в ядрах. Многие из этих изотопов слабо радиоактивны и со временем распадаются, превращаясь в стабильные изотопы.

Сравнивая соотношения этих изотопов, ученые могут многое узнать, в том числе и о том, как давно умерло существо, основываясь на концентрации углерода-14 и стадии его распада (отсюда и радиоуглеродное датирование). А с использованием азота они могут получить информацию о питании существа.

[ + – ] Фотография и 3D-модель фрагмента ребра мамонта Маунт-Холли, найденного в окрестностях поселка Маунт-Холли, штат Вермонт, в 1848 году. Фото: Nathaniel R. Kitchel and Jeremy DeSilva

В то время как результат углерода, безусловно, жизненно важен для понимания того, когда умер мамонт, азот не менее ценен, поскольку потенциально помогает понять, почему эти животные вымерли.

Китчел и соавтор Джереми Де Сильва обнаружили, что у мамонта Маунт-Холли самое низкое содержание азота среди всех мамонтов, найденных в Северо-Восточной Америке, и является одним из самых низких зафиксированных показателей для этих животных во всем мире.

Результаты указывают на то, что этим животным приходилось питаться ольхой или лишайниками в последний ледниковый период, когда ландшафт был более густым из-за потепления климата.

Взаимодействие людей с шерстистыми мамонтами на Среднем Западе Америки широко освещалось, но это первое предварительное свидетельство того, что это могло произойти на восточной стороне континента.

Споры о том, вымерли ли мамонты и другая мегафауна из-за чрезмерной охоты или изменения климата, ведутся уже давно. Предыдущие исследования предполагали, что люди охотились и хоронили мамонтов в торфяных болотах, чтобы сохранить их мясо, а вот доказательств того, что ранние люди в Новой Англии тоже этим занимались — очень мало.

"Маунт-Холли был один из последних, известных науке мамонтов, обитавших на северо-востоке современных Штатов. Хоть наши результаты и показывают, что мамонты и люди пересекались во времени, это не обязательно означает, что люди видели этих животных или имели какое-либо отношение к их смерти, однако теперь результаты нашей работы повышают вероятность такой возможности", — заключил Де Сильва.