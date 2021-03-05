Шерстисті мамонти могли співіснувати з першими людьми у Новій Англії, — вчені

За допомогою радіовуглецевого датування дослідники дізналися точний вік мамонта Маунт-Холлі та подробиці його життя.

Нове дослідження вчених показує, що шерстисті мамонти і люди, можливо, жили поруч один з одним на території сучасної Нової Англії (регіону, який об'єднав шість північно-східних штатів США), пише IFLS.

Як повідомляється в журналі Boreas, щоб з'ясувати, скільки насправді років знаменитому викопному мамонтові Маунт-Холлі, фахівці використовували радіовуглецеве датування. Як виявилося, він бродив Північно-Східною Америкою 12 800 років тому. Ця дата збігається з часом поселення у цьому регіоні перших людей.

Останки тварини виявили в околицях селища Маунт-Холлі (штат Вермонт) у далекому 1848 році, під час будівництва залізниці. Тоді в болотистій місцевості знайшли один корінний зуб, два ікла і деяку кількість кісток мамонта.

Щоб більше дізнатися про тваринний світ втраченої мегафауни Америки, дослідники використовували фрагмент його ребра, який став частиною Hood Museum of Art в Ганновері, штат Нью-Гемпшир.

"Довгий час вважалося, що представники мегафауни і стародавні люди Нової Англії між собою не перетиналися. Однак, виходячи з результатів нової наукової роботи, мамонти і люди, ймовірно, справді співіснували", — розповів співавтор дослідження доктор Натаніель Кітчел з Дартмутського коледжу.

Вчені витягли з ребра близько 1 г матеріалу і проаналізували його, щоб оцінити концентрацію ізотопів. Кожен хімічний елемент складається з різних ізотопів. Вони мають однакові хімічними властивостями, але мають різну кількість нейтронів в ядрах. Багато з цих ізотопів слабо радіоактивні і з часом розпадаються, перетворюючись у стабільні ізотопи.

Порівнюючи співвідношення цих ізотопів, вчені можуть багато чого довідатися, зокрема і про те, як давно померла істота, грунтуючись на концентрації вуглецю-14 і стадії його розпаду (звідси і радіовуглецеве датування). А з використанням азоту вони можуть отримати інформацію про харчування істоти.

[ + – ] Фотографія і 3D-модель фрагмента ребра мамонта Маунт-Холлі, знайденого в околицях селища Маунт-Холлі, штат Вермонт, у 1848 році. Фото: Nathaniel R. Kitchel and Jeremy DeSilva

Результат вуглецю, безумовно, життєво важливий для розуміння того, коли помер мамонт, проте азот не менш цінний, оскільки потенційно допомагає зрозуміти, чому ці тварини вимерли.

Кітчел і співавтор Джеремі Де Сільва виявили, що у мамонта Маунт-Холлі найнижчий вміст азоту серед всіх мамонтів, знайдених в Північно-Східній Америці, і є одним з найнижчих зафіксованих показників для цих тварин у всьому світі.

Результати вказують на те, що цим тваринам доводилося харчуватися вільхою або лишайниками в останній льодовиковий період, коли ландшафт був густішим через потепління клімату.

Взаємодія людей з шерстистими мамонтами на Середньому Заході Америки широко висвітлювалося, але це перше попереднє свідчення того, що це могло статися на східній стороні континенту.

Суперечки про те, чи вимерли мамонти та інша мегафауна через надмірне полювання або зміни клімату, ведуться вже давно. Попередні дослідження припускали, що люди полювали і ховали мамонтів у торф'яних болотах, щоб зберегти їх м'ясо, а ось доказів того, що ранні люди в Новій Англії теж цим займалися — дуже мало.

"Маунт-Холлі був один з останніх, відомих науці мамонтів, що жили на північному сході сучасних Штатів. Хоч наші результати і показують, що мамонти та люди перетиналися в часі, це не обов'язково означає, що люди бачили цих тварин або мали певний стосунок до їх смерті, проте тепер результати нашої роботи підвищують ймовірність такої можливості", — уклав Де Сільва.