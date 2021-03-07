Ученые обнаружили необычную тектоническую активность на далекой экзопланете

Эксперты предполагают, что половина необычной экзопланеты покрыта вулканами, в то время как на другой ничего подобного не наблюдается.

Мало кто слышал о планете LHS 3844b, однако она имеет свое особое отличие: это первая планета за пределами нашей Солнечной системы, где, по мнению астрономов, есть тектоническая активность, пишет Science Alert.

Новая теория основана на целом наборе усовершенствованных моделей, сформированных благодаря наблюдениям за каменистой планетой, которая лишь немного крупнее Земли. Что важно для данного исследования, так это то, что у данной экзопланеты нет атмосферы.

В результате половина LHS 3844b постоянно находится под воздействием Солнца, а потому нагревается примерно до 800°C в дневное время и остывает до 250°C ночью.

"Мы подумали, что подобный резкий контраст температур может повлиять на движение вещества внутри планеты", — рассказал астроном Тобиас Майер из Бернского университета в Швейцарии.

Основываясь на наблюдениях за фазовой кривой яркости и перепадами температур планеты, а также на компьютерных моделях, имитирующих различные возможные тектонические материалы и источники тепла, Мейер и его коллеги предположили, что в масштабах полушария планеты существует некий поток подповерхностного вещества, то есть тектоническая активность.

Большинство экспериментов, проведенных экспертами, показали, что на одной стороне планеты течет только восходящий поток, а на другой - только нисходящий. Тем не менее, в некоторых сценариях все было наоборот. Это удивительное обстоятельство мало соответствует тектоническому движению на Земле.

"Исходя из того, к чему мы привыкли на Земли, можно ожидать, что материал на жаркой дневной стороне будет легче и, следовательно, будет течь вверх, и наоборот", — отмечает геофизик Дэн Бауэр из Бернского университета.

Основная причина заключается в изменении температуры материала мантии по мере его движения, когда более холодная порода становится более жесткой и менее подвижной, а более теплая — гораздо жидкой по мере нагревания. Стоит отметить, что смещение поверхности и материала может привести к невероятной тектонической активности.

"На какой бы стороне планеты ни текло вещество, можно ожидать на ней весьма интенсивные вулканические реакции", — подчеркивает Бауэр.

В результате ученые предполагают, что одно полушарие LHS 3844b могло быть покрыто вулканами, а на другой стороне вулканическая активность почти не проявлялась. Все из-за сильного температурного контраста вокруг планеты.

Подобное поведение вулканов в какой-то степени соответствует тому, что мы видим на Земле, но только в определенных местах, таких как Гавайи и Исландия. В более общем плане тектоническое движение, предлагаемое этими моделями, не похоже ни на что в нашей Солнечной системе.

По мере появления более мощных космических телескопов и улучшения понимания экзопланет у специалистов появится возможность подтвердить, что происходит на поверхности LHS 3844b, и действительно ли она наполовину покрыта вулканами.

"Наше моделирование способно показать, как могут проявляться такие закономерности, однако для подтверждения требуются более подробные наблюдения. Например, с помощью карты температуры поверхности с более высоким разрешением, которая может указать на усиленное выделение газов в результате вулканизма. Мы надеемся, что дальнейшие исследования помогут нам понять это", — заключил Майер.