Вчені виявили незвичну тектонічну активність на далекій екзопланеті

Експерти припускають, що половина екзопланети покрита вулканами, в той час як на іншій її частині нічого подібного не спостерігається.

Мало хто чув про планету LHS 3844b, однак вона має свою особливу відмінність: це перша планета за межами нашої Сонячної системи, де, на думку астрономів, відбувається тектонічна активність, пише Science Alert.

Нова теорія заснована на цілому наборі вдосконалених моделей, сформованих завдяки спостереженням за камʼянистою планетою, яка лише трохи більше Землі. Що важливо для даного дослідження, так це те, що дана екзопланета не має атмосфери.

В результаті половина LHS 3844b постійно знаходиться під впливом Сонця, а тому нагрівається приблизно до 800 ° C в денний час і остигає до 250 ° C вночі.

"Ми припустили, що подібний різкий контраст температур може вплинути на рух речовини всередині планети", — розповів астроном Тобіас Майєр з Бернського університету в Швейцарії.

Грунтуючись на спостереженнях за фазовою кривою яскравості і перепадами температур планети, а також на компʼютерних моделях, що імітують різні можливі тектонічні матеріали і джерела тепла, Мейер і його колеги припустили, що в масштабах півкулі планети існує якийсь потік подповерхневої речовини, тобто тектонічна активність.

Більшість експериментів, проведених експертами, показали, що на одній стороні планети тече тільки висхідний потік, а на іншій — спадний. Проте, в деяких сценаріях все було навпаки. Ця дивовижна обставина мало відповідає тектонічному русі на Землі.

"Зважаючи на те, до чого ми звикли на Землі, можна очікувати, що матеріал на спекотної денній стороні буде легший і, отже, тектиме вгору, і навпаки", — зазначає геофізик Ден Бауер з Бернського університету.

Основна причина полягає в зміні температури матеріалу мантії в міру його руху, коли більш холодна порода стає більш жорсткою і менш рухомою, а тепліша — більш рідкою в міру нагрівання. Варто відзначити, що зміщення поверхні і матеріалу може привести до неймовірної тектонічної активності.

"На якій би стороні планети речовина не текла, на ній можна очікувати досить інтенсивні вулканічні реакції", — підкреслює Бауер.

В результаті вчені вважають, що одна півкуля LHS 3844b могла бути покрита вулканами, а на іншій стороні вулканічна активність майже не спостерігалась. Все через сильний температурний контраст навколо планети.

Подібна поведінка вулканів певною мірою відповідає тому, що ми бачимо на Землі, але тільки в деяких місцях, таких як Гаваї і Ісландія. У більш загальному плані тектонічний рух, запропонований цими моделями, не схожий ні на що інше в нашій Сонячній системі.

З виникненням більш потужних космічних телескопів і поліпшенням розуміння екзопланет, у фахівців зʼявиться можливість підтвердити, що відбувається на поверхні LHS 3844b, і чи дійсно вона наполовину покрита вулканами.

"Наше моделювання здатне показати, як можуть проявлятися такі закономірності, однак для підтвердження потрібні більш детальні спостереження. Наприклад, за допомогою карти температури поверхні з більш високою роздільною здатністю зображення, яка може вказати на посилене виділення газів в результаті вулканізму. Ми сподіваємося, що подальші дослідження допоможуть нам це зрозуміти", — уклав Майер.