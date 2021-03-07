В Израиле ученые обнаружили шлем древнегреческого воина, которому 2600 лет

Бронзовый шлем греческий воин носил почти 3 тыс. лет назад.

Археологи были приятно удивлены, наткнувшись в израильском порту в бассейне Средиземного моря, на хорошо сохранившийся бронзовый шлем, который носил греческий воин почти 3 тыс. лет назад, пишет Express.

Ученые считают, что шлем был сделан в 6 веке до н.э. - в то время, когда греческие города-государства находились в конфликте с Персидской империей. По данным Управления древностей Израиля (IAA), шлем представляет собой классический коринфский стиль головных доспехов, названный в честь греческого города Коринф.

Несмотря на то, что доспех выглядит заржавевшим и потрескавшимся после 2600 лет пребывания в воде, он довольно хорошо сохранился. В верхней части артефакта все еще виден замысловатый узор в виде павлиньего хвоста. Археологи утверждают, что это единственный шлем такого рода, найденный на побережье Израиля.

Артефакт был обнаружен голландским дноуглубительным судном в портовом городе на севере Израиля. Владелец судна Хуго ван де Грааф передал находку IAA, и теперь она выставлена в Национальном морском музее Хайфы.

"Шлем был искусно изготовлен из цельного листа бронзы с помощью нагрева и молотка. Такой подход обеспечивал защиту головы воина и позволял делать доспех легким", — отмечают ученые.

Фото: Clara Amit, Courtesy of the Israel Antiquities Authority

Согласно одной из версий, богато украшенный шлем мог принадлежать наемнику, сражавшемуся вместе с египетским фараоном Нехо II. Специалисты также предположили, что его носил греческий воин, находившийся на военном корабле в Средиземном море. Корабль и его команда могли быть потоплены или шлем просто упал в воду.

"Мы считаем, что доспех, скорее всего, принадлежал греческому воину, находившемуся на одном из военных кораблей греческого флота, который участвовал в военно-морском конфликте против персов, правивших в то время страной", — говорит Коби Шарвит, директор морского подразделения Управления древностей Израиля.

Греко-персидские войны происходили в 5 веке до н.э. и продолжались около 50 лет — с 499 по 459 г до н.э. Однако разгорелись они гораздо раньше — в 6 веке, когда персидский император Кир II Великий завоевал греческий регион Ионию.

В этих столкновениях произошли некоторые из самых крупных и важных сражений в истории древних войн, такие как Марафонская битва и Фермопильское сражение.

Согласно словам экспертов, полностью закрытый шлем украшал гребень из конских волос. Он полностью защищал голову, однако обзор ограничивался из-за наносника и закрытого лица. Шлемы относятся к редким находкам и встречаются, как правило, в местах погребений знатных воинов или больших битв.