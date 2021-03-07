В Ізраїлі вчені виявили шолом давньогрецького воїна, якому 2600 років

Бронзовий шолом грецький воїн носив майже 3 тис. років тому.

Археологи були приємно здивовані, знайшовши в ізраїльському порту в басейні Середземного моря, добре збережений бронзовий шолом, який носив грецький воїн майже 3 тис. років тому, пише Express.

Вчені вважають, що шолом був зроблений в 6 столітті до н.е. — в той час, коли грецькі міста-держави конфліктували з Перською імперією. За даними Управління старожитностями Ізраїлю (IAA), шолом являє собою класичний коринфський стиль головних обладунків, названий на честь грецького міста Коринф.

Незважаючи на те, що обладунок виглядає заіржавілим і потрісканим після 2600 років перебування у воді, він досить добре зберігся. У верхній частині артефакту все ще видно хитромудрий узор у вигляді павиного хвоста. Археологи стверджують, що це єдиний шолом такого роду, знайдений на узбережжі Ізраїлю.

Артефакт був виявлений голландським днопоглиблювальних судном в портовому місті на півночі Ізраїлю. Власник судна Хуго ван де Грааф передав знахідку IAA, і тепер вона виставлена в Національному морському музеї Хайфи.

"Шолом був майстерно виготовлений з цілісного листа бронзи за допомогою нагрівання і молотка. Такий підхід забезпечував захист голови воїна і дозволяв робити обладунок легким", — відзначають вчені.

Фото: Clara Amit, Courtesy of the Israel Antiquities Authority

Згідно з однією з версій, шолом міг належати найманцю, який бився разом з єгипетським фараоном Нехо II. Фахівці також припустили, що його носив грецький воїн, який перебував на військовому кораблі в Середземному морі. Корабель і його команда могли бути потоплені або шолом просто впав у воду.

"Ми вважаємо, що обладунок, найімовірніше, належав грецькому воїну, який перебував на одному з військових кораблів грецького флоту. Цей флот брав участь у військово-морському конфлікті проти персів, які правили в той час країною", — говорить Кобі Шарвіт, директор морського підрозділу Управління старожитностей Ізраїлю.

Греко-перські війни відбувалися в 5 столітті до н.е. і тривали близько 50 років — з 499 по 459 р. до н.е. Однак розгорілися вони набагато раніше — в 6 столітті, коли перський імператор Кир II Великий завоював грецький регіон Іонію.

У цих зіткненнях відбулися деякі з найбільших і важливих битв в історії стародавніх війн, такі як Марафонська і Фермопільська битви.

Згідно зі словами експертів, повністю закритий шолом прикрашав гребінь з кінського волосся. Він захищав голову воїна, проте огляд обмежувався через наносник і закрите обличчя. Шоломи відносяться до рідкісних знахідок і зустрічаються здебільшого в місцях поховань знатних воїнів або великих битв.