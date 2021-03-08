Украденные доспехи эпохи Возрождения вернули в Лувр спустя 38 лет

Древняя броня была изготовлена между 1560 и 1580 годами в Милане.

Замысловатый нагрудник и шлем, датированные 16 веком, были украдены из знаменитого парижского музея 31 мая 1983 года, а затем бесследно исчезли на следующие 38 лет, пишет Live Science.

Металлическая броня, выкованная в Милане во время итальянского Ренессанса между 1560 и 1580 годами, была инкрустирована золотом и серебром, и оценивается примерно в 603 тыс. долларов.

Доспехи были замечены в январе 2020-го года военным экспертом по древностям, после того, как его нанял аукционист для оценки имущества на аукционе в Бордо, Франция. У него возникли подозрения относительно происхождения снаряжения, поэтому он уведомил об этом полицию.

Затем власти идентифицировали пропавшую броню из списка, который ведет Treima — электронная база данных украденных предметов.

"Замысловатые узоры на шлеме и нагруднике идентифицируют их как престижное снаряжение. Эти доспехи являются своего рода эквивалентом роскошного автомобиля", — рассказал Филипп Мальгуйрес, один из сотрудников Лувра.

Эти два произведения искусства были подарены парижскому музею в 1922 году семьей Ротшильдов, одной из самых богатых банковских династий мира в 19-м и начале 20-го веков.

"Я был уверен, что однажды мы увидим их снова. Но я и представить себе не мог, что они останутся во Франции и еще й все вместе", — отмечает Мальгуйрес.

Это не первый и не единственный раз, когда Лувр сталкивается с кражей артефактов. Самая известная кража произошла в 1911 году. Тогда сотрудник Лувра Винченсо Перуджа спрятался в шкафу до ночи и украл шедевр Леонардо да Винчи "Мону Лизу". Картину нашли спустя два года, когда он пытался продать ее торговцу ценностями во Флоренции.

Но что касается того, как были украдены итальянские доспехи, то эта загадка еще не решена, поскольку события той давней авантюры до сих пор окутаны большой тайной.