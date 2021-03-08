Вкрадені обладунки епохи Відродження повернули в Лувр через 38 років

Давня броня була виготовлена між 1560 і 1580 роками в Мілані.

Хитромудрий нагрудник і шолом, датовані 16 століттям, були вкрадені зі знаменитого паризького музею 31 травня 1983 года, а потім безслідно зникли на наступні 38 років, пише Live Science.

Металева броня, викувана в Мілані під час італійського Ренесансу між 1560 і 1580 роками, була інкрустована золотом і сріблом, і оцінюється приблизно в 603 тис. доларів.

В січні 2020-го року обладунки помітив військовий експерт зі старожитностей, після того, як його найняв аукціоніст для оцінки майна на аукціоні в Бордо, Франція. У нього виникли підозри щодо походження спорядження, тому він повідомив про це поліцію.

Після цього органи влади ідентифікували зниклу броню зі списку, який веде Treima — електронна база даних вкрадених предметів.

"Хитромудрі візерунки на шоломі і нагруднику ідентифікують їх як престижне спорядження. Ці обладунки є свого роду еквівалентом розкішного автомобіля", — розповів Філіп Мальгуйрес, один із співробітників Лувру.

Ці два твори мистецтва були подаровані паризькому музею в 1922 році родиною Ротшильдів, однією з найбагатших банківських династій світу в 19-му і початку 20-го століть.

"Я був впевнений, що одного разу ми побачимо їх знову. Але я й уявити собі не міг, що вони залишаться у Франції і ще й всі разом", — зазначає Мальгуйрес.

Це не перший і не єдиний раз, коли Лувр зіткнувся з крадіжкою артефактів. Найвідоміша крадіжка сталася в 1911 році. Тоді співробітник Лувру Вінченцо Перуджа сховався в шафі до ночі і викрав шедевр Леонардо да Вінчі "Мону Лізу". Картину знайшли через два роки, коли він намагався продати її торговцю цінностями у Флоренції.

Але що стосується того, як були вкрадені італійські обладунки, то ця загадка ще не вирішена, оскільки події тієї давньої авантюри досі оповиті таємницею.