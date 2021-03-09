Найдено лучшее место для жизни в Млечном Пути, и это не Солнечная система

Ученые утверждают, что лучшее время и место для зарождения жизни было в другой части галактики.

Согласно новому анализу Млечного Пути, лучшее время и место для возникновения жизни было не здесь и не сейчас, а более 6 млрд лет на окраинах галактики. Об этом сообщает Science Alert.

Ученые считают, что конкретное место в пространстве и времени предоставило бы обитаемому мира лучшую защиту от смертоносных гамма-всплеском и сверхновых.

Примерно 4 млрд лет назад центральные регионы галактики (включая Солнечную систему) стали более безопасными, чем ее окраины.

"Наша работа показывает, что еще 6 млрд лет назад, планеты в центре Млечного Пути были подвержены множеству взрывных событий, способных вызвать массовое вымирание. В это же время, на окраинах галактики было относительно спокойно", – говорит астроном Риккардо Спинелли из Университета Инсубрии и Национального института астрофизики (INAF) в Италии

Космические взрывы – это невероятно энергичные события, такие как всплеска гамма-излучения и вспышки сверхновых. Они посылают космическое излучение далеко в космос, и они настолько сильны, что могут уничтожать жизнь на планетах.

Массовые вымирания на протяжении всей истории Земли были связаны со сверхновыми, включая вымирание в конце плиоцена 2,6 млрд лет назад или вымирание в конце девона 359 млн лет назад. Гамма-всплески встречаются намного реже сверхновых, но они гораздо мощнее и более разрушительные.

Оба этих события связаны с жизненными циклами звезд. Сверхновые возникают, когда массивная звезда достигает конца своей жизни, или же когда белые карлики становятся нестабильными и переходят в неуправляемый синтез. Оба сценария приводят к гигантским выбросам звездного вещества в космос.

Считается, что гамма-всплески излучаются звездами, коллапсирующими в нейтронные звезды или черные дыры, также это происходит при слиянии нейтронных звезд. На данный момент ученые обнаруживают гамма-всплески в далеких галактиках, но никогда в нашей собственной.

По мнению ученых, гамма-всплеск 450 млн лет назад мог спровоцировать массовое вымирание в ордовикском периоде еще до появления динозавров.

"Сверхновые чаще встречаются в регионах звездообразования, где рождаются массивные звезды. Гамма-всплески, с другой стороны, предпочитают области звездообразования, которые еще плохо вырабатываются тяжелые элемента. В этих регионах массивные звезды, образованные газом с низким содержанием металлов, теряют меньше массы в течение жизни из-за звездных ветров. Следовательно, эти звезды способны поддерживать быстрое вращение, что является необходимым условием для запуска мощной струи после образования черной дыры", – говорит астроном Джанкарло Гирланда из INAF.

Чтобы найти самые безопасные места для жизни, исследовательская группа тщательно смоделировала эволюционную историю Млечного Пути, уделяя внимание регионам, где происходит наибольшее количество сверхновых и гамма-всплесков.

Модель показала, что внутренние области галактики сформировались быстрее, чем ее окраины. Внутренняя часть Млечного Пути была более активна как в звездообразовании, так и в космических взрывах. Со временем скорость звездообразования во внутренней области замедлилась, но увеличилась во внешних областях.

В своей молодости Вселенная была заполнена в основном водородом и гелием – газами, из которых были сделаны первые звезды. Более тяжелые элементы были созданы в ходе слияния звезд или взрыва сверхновых.

По мере того как звезды жили и умирали, центральная область Млечного Пути становилась богаче более тяжелыми элементами и металлами.

В свою очередь, это уменьшило частоту гамма-всплесков, сделав центральную область – между 6500 и 26 000 световыми годами от центра галактики – более безопасной, чем раньше.

"Исключая самые центральные области, менее чем 6500 световых лет от галактического центра, где взрывы сверхновых происходят чаще, наше исследования предполагает, что эволюционное давление в каждую эпоху в основном определяет гамма-всплесками", – отмечает Спинелли.

"Хотя гамма-всплески гораздо более редкие, чем сверхновые, они способны вызывать массовое вымирание на больших расстояниях от себя, они являются базуками с самым большим радиусом действия", – добавляет ученый.

Согласно анализу команды, за последние 500 млн лет окраины Млечного Пути, вероятно, были стерилизованы 2-5 гамма-всплесками. С другой стороны, со временем расположение нашей Солнечной системы стало безопаснее, чем когда-либо.

"Само существование жизни на планете Земля сегодня демонстрирует, что массовые вымирания не обязательно исключают возможность сложного развития жизни. Напротив, массовые вымирания, происходящие в правильном темпе, могли сыграть решающую роль в эволюции сложных форм жизни на нашей планете", – подытожили ученые.