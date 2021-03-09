Мир играет в "русскую рулетку" с пандемиями, уничтожая дикую природу, – ученые

Эксперты считают, что меры по предотвращению вырубки лесов и незаконной торговле дикими животными остаются без внимания.

Правительства должны заполнить серьезный пробел в планах по восстановлению после коронавируса, устранив первопричину пандемий – разрушение природы. Об этом сообщает The Guardian.

Новая коалиция групп по охране здоровья и окружающей среды Preventing Pandemics at the Source coalition заявила, что мир играет в "злополучную русскую рулетку с патогенами".

В заявлении коалиции говорится, что триллионы долларов оправдано тратятся на укрепление здоровья людей и рост мировой экономики. Но менее дорогостоящие меры по прекращению вырубки лесов и незаконной торговле дикими животными остаются без внимания.

Эксперты утверждают, что в будущем могут появиться более серьезные пандемии, если этот вопрос останется без внимания.

Считается, что коронавирус, вызвавший COVID-19, перешел от диких летучих мышей к человеку. Всего около двух третей болезней, поражающих людей, переходят к человеку от других видов, включая вирус гриппа, ВИЧ, Зика и Эболу. Растущее разрушение природы в результате земледелия, лесозаготовки и торговли дикими животными приводит к более тесному контакту людей и домашнего скота с дикой природой.

"Вакцины от COVID-19 могут спасти нас от нынешней проблемы, но они не защитят нас от следующей пандемии. Только действия, которые устранят первопричину, смогут положить конец нашей злополучной игре в русскую рулетку с патогенами", – говорит Аарон Бернштейн из Гарвардской школы общественного здравоохранения TH Chan Аарон Бернштейн.

"Леса, в частности, тропические леса – служат убежищем для сложных сетей микробов и их диких животных-хозяев. Разорение этих ландшафтов чревато распространением микробов на наших домашних животных и нас самих. Следовательно, поддержание целостности лесов служит не только для защиты биоразнообразия и смягчения последствий климата, но и для сдерживания этих сложных и потенциально опасных сетей патогенов", – подчеркивает Эми Виттор из отдела инфекционных болезней и глобальной медицины Университета Флориды.

На сегодняшний день глобальные расходы на борьбу с COVID-19 превышают 20 трлн долларов. Но исследование, проведенное в июле, показало, что меры по предотвращению будущих пандемий обойдутся всего в 27 млрд долларов в год.