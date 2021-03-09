Світ грає в "російську рулетку" з пандеміями, знищуючи дику природу, — вчені

Експерти вважають, що заходи щодо запобігання вирубки лісів і незаконної торгівлі дикими тваринами залишаються без уваги.

Уряди повинні заповнити серйозний пробіл у планах з відновлення після коронавірусу, усунувши першопричину пандемій — руйнування природи. Про це повідомляє The Guardian.

Нова коаліція груп з охорони здоров'я і навколишнього середовища Preventing Pandemics at the Source coalition заявила, що світ грає в "нещасливу російську рулетку з патогенами".

У заяві коаліції кажуть, що трильйони доларів виправдано витрачаються на зміцнення здоров'я людей і зростання світової економіки. Але менш дорогі заходи з припинення вирубки лісів і незаконної торгівлі дикими тваринами залишаються без уваги.

Експерти стверджують, що у майбутньому можуть з'явитися серйозніші пандемії, якщо це питання залишиться без уваги.

Вважається, що коронавірус, що викликав COVID-19, перейшов від диких кажанів до людини. Всього близько двох третин хвороб, що вражають людей, переходять до людини від інших видів, зокрема вірус грипу, ВІЛ, Зика і Ебола. Зростаюче руйнування природи в результаті землеробства, лісозаготівлі та торгівлі дикими тваринами призводить до тіснішого контакту людей і домашньої худоби з дикою природою.

"Вакцини від COVID-19 можуть врятувати нас від нинішньої проблеми, але вони не захистять нас від наступної пандемії. Тільки дії, які усунуть першопричину, зможуть покласти край нашій нещасливій грі в російську рулетку з патогенами", — говорить Аарон Бернштейн з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я TH Chan Аарон Бернштейн.

"Ліси, зокрема, тропічні ліси — служать притулком для складних мереж мікробів і їх диких тварин-господарів. Руйнування цих ландшафтів загрожує поширенням мікробів на наших домашніх тварин і нас самих. Отже, підтримка цілісності лісів служить не тільки для захисту біорізноманіття та пом'якшення наслідків клімату, а й для стримування цих складних і потенційно небезпечних мереж патогенів", — підкреслює Емі Віттор з відділу інфекційних хвороб та глобальної медицини Університету Флориди.

На сьогодні глобальні витрати на боротьбу з COVID-19 перевищують 20 трлн доларів. Але дослідження, проведене в липні, показало, що заходи із запобігання майбутніх пандемій обійдуться всього у 27 млрд доларів на рік.