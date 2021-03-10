Пыльца повышает риск заражения коронавирусом, даже при отсутствии аллергии, – ученые

Исследователи нашли взаимосвязь между сезонным цветением растений и увеличением случаев COVID-19.

Воздействие пыльцы может повысить риск развития COVID-19, и это представляет опасность не только для людей с аллергией. Об этом сообщает Science Alert.

Эксперт в физиологии растений Льюис Зиска, соавтор нового исследования, говорит, что пыльца может быть фактором обострения коронавируса.

"Пыльца может подавлять реакцию иммунной системы человека на вирусы. Она взаимодействует с белками, которые сигнализируют о противовирусных реакциях в клетках, выстилающих дыхательные пути. Именно это может сделать человека более восприимчивым к целому ряду респираторных вирусов, таких как вирус гриппа и другие вирусы SARS", – говорит Зиска.

В новом исследовании ученые отследили то, как изменялось количество новых заражений с ростом и падением уровней пыльцы в 31 стране мира. Как оказалось, в среднем около 44% вариаций количества новых случаев коронавируса было связано с воздействием пыльцы, в частности в совокупности с влажностью и температурой.

Уровень инфицирования обычно повышался через четыре дня после увеличения количества пыльцы.

"Такое воздействие пыльцы представляет проблему не только для людей с аллергией. Даже виды пыльцы, которые обычно не вызывают аллергических реакций, коррелируют с увеличением числа инфекций COVID-19", – отмечает ученый.

Исследователи советуют оставаться дома в дни, когда содержание пыльцы в воздухе самое большое. Также во время сезона пыльцы рекомендуется носить маски на улице. Пыльцевые зерна достаточно крупные, чтобы их могли останавливать медицинские маски.

Кроме этого, по мере изменения климата сезон пыльцы начинается раньше обычного, и по всему миру наблюдаются более сильные реакции на пыльцу в начале сезона.

Также продолжительность этого сезона становится длиннее. Весенний сезон в основном обусловлен пыльцой деревьев, лето – сорняками и травами, а осень – амброзией. Например, в Северной Америке сезоны пыльцы стали примерно на 20 дней дольше, чем в 1990 году. По мере приближения к полюсам, где температуры растут быстрее, сезон становится еще более продолжительным.

В-третьих, растения производят больше пыльцы, чем в прошлые годы, отмечают эксперты.

"Поскольку изменение климата приводит к увеличению количества пыльцы, это потенциально может привести к большей восприимчивости человека к вирусам. Эти изменения в сезоне пыльцы продолжаются несколько десятилетий. Мы обнаружили убедительные доказательства того, что эти изменения происходили, по крайней мере, в течение последних 30-40 лет", – подытожил Зиска.