Пилок підвищує ризик зараження коронавірусом, навіть за відсутності алергії, — вчені

Дослідники знайшли взаємозв'язок між сезонним цвітінням рослин і збільшенням випадків COVID-19.

Вплив пилку може підвищити ризик розвитку COVID-19, і це становить небезпеку не тільки для людей з алергією. Про це повідомляє Science Alert.

Експерт із фізіології рослин Льюїс Зіск, співавтор нового дослідження, говорить, що пилок може бути чинником загострення коронавірусу.

"Пилок може пригнічувати реакцію імунної системи людини на віруси. Він взаємодіє з білками, які сигналізують про противірусні реакції в клітинах, що вистилають дихальні шляхи. Саме це може зробити людину більш сприйнятливою до цілої низки респіраторних вірусів, таких як вірус грипу та інші віруси SARS", — говорить Зіск.

У новому дослідженні вчені відстежили те, як змінювалася кількість нових заражень із ростом і падінням рівнів пилку в 31 країні світу. Як зʼясувалося, здебільшого майже 44% варіацій кількості нових випадків коронавірусу були пов'язані з впливом пилку, зокрема в сукупності з вологістю і температурою.

Рівень інфікування зазвичай підвищувався через чотири дні після збільшення кількості пилку.

"Такий вплив пилку становить проблему не тільки для людей з алергією. Навіть види пилку, які зазвичай не викликають алергічних реакцій, корелюють зі збільшенням кількості інфекцій COVID-19", — зазначає вчений.

Дослідники радять залишатися вдома в дні, коли вміст пилку в повітрі найбільший. Також під час сезону пилку рекомендується носити маски на вулиці. Пилкові зерна досить великі, щоб їх могли зупиняти медичні маски.

Крім цього, у міру зміни клімату сезон пилку починається раніше, ніж звичайно, і по всьому світу спостерігаються більш сильні реакції на пилок на початку сезону.

Також тривалість цього сезону стає довшою. Весняний сезон здебільшого обумовлений пилком дерев, літо — бур'янами і травами, а осінь — амброзією. Наприклад, у Північній Америці сезони пилку стали приблизно на 20 днів довшими, ніж у 1990 році. У міру наближення до полюсів, де температури зростають швидше, сезон стає ще тривалішим.

По-третє, рослини виробляють більше пилку, ніж в минулі роки, зазначають експерти.

"Оскільки зміна клімату призводить до збільшення кількості пилку, це потенційно може привести до більшої сприйнятливості людини до вірусів. Ці зміни в сезоні пилку тривають кілька десятиліть. Ми виявили переконливі докази того, що ці зміни відбувалися, принаймні, протягом останніх 30-40 років", — підсумував Зіск.