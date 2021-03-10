Галопом по Вселенной. Ученые считают, что нашли способ путешествий через червоточины

Исследователи говорят, что путешествия по галактике будут занимать менее одной секунды.

Некоторые ученые считают, что люди в будущем смогут преодолевать расстояния в астрономических масштабах в мгновение ока с помощью червоточин. Об этом сообщает Futurism.

Данная тема изобилует спекуляциями, но если судить по недавно опубликованными исследования, путешествия через межпространственные кротовые норы могут быть не таким уж и фантастическими.

Червоточины или кротовые норы – это гипотетическая особенность пространства-времени, представляющая собой в каждый момент времени "туннель" в пространстве. Кротовые норы согласуются с общей теорией относительности, но неизвестно, существуют ли они на самом деле.

Недавно две отдельные группы исследователей предложили новые теории о том, как сделать гипотетические червоточины достаточно безопасными, чтобы люди могли через них путешествовать. Обе статьи были опубликованы в научном журнале Physical Review Letters.

Кротовые норы, долгое время использовавшиеся в научной фантастике, теоретически могут соединять два далеких уголка Вселенной через межпространственный портал.

Но в реальности существует проблема гравитационного коллапса. Иными словами, туннели могут закрываться слишком быстро для того, чтобы наблюдатель или сигнал (двигающиеся не выше скорости света) успели пройти туннель.

Если бы кротовые норы существовали, любая обычная материя в конечном итоге прервала бы соединение, попав внутрь туннеля. Поэтому некоторые теоретики предлагают использовать весьма экзотические вещества, чтобы держать червоточину открытой.

Но Хосе Бласкес-Сальседо из Мадридского университета Комплутенсе и его коллеги предполагают, что возможно, людям не понадобятся редкие вещества, чтобы удерживать кротовую нору открытой. Ученые говорят, что материя состоит из фермионов – элементарной частицы, которые многие считают строительным блоком материи.

По словам Бласкес-Сальседо, червоточины можно сделать проходимыми изменяя массу и заряд вышеупомянутых фермионов. Но только если отношение общего заряда к общей массе внутри кротовой норы будут больше теоретического предела, изначально установленного черными дырами.

Правда, есть одна проблема: гипотетические червоточины будут микроскопическими, а значит слишком маленькими, чтобы люди могли через них проходить.

Но Хуан Малдасена из Института перспективных исследований в Принстоне и Алексей Милехин из Принстонского университета нашли решение для гораздо большей червоточины.

Смоделированная пятимерная червоточина, теоретически может позволить человеку путешествовать по всей галактике менее чем за секунду, испытывая силу давления менее 20 g.

Единственная проблема в том, что путешествие будет быстрым лишь для того, кто пересекает червоточину. Постороннему наблюдателю покажется, что путешествие занимает тысячи лет.