Галопом по Всесвіту. Учені вважають, що знайшли спосіб подорожей через червоточини

Дослідники говорять, що подорожі галактикою триватимуть менше однієї секунди.

Деякі вчені вважають, що люди в майбутньому зможуть долати відстані в астрономічних масштабах за одну мить за допомогою червоточин. Про це повідомляє Futurism.

Ця тема рясніє спекуляціями, але якщо судити за нещодавно опублікованими дослідженнями, подорожі через міжпросторові кротові нори можуть бути не таким вже й фантастичними.

Червоточини або кротові нори — це гіпотетична особливість простору-часу, що являє собою в кожен момент часу "тунель" у просторі. Кротові нори узгоджуються із загальною теорією відносності, але невідомо, чи існують вони насправді.

Нещодавно дві окремі групи дослідників запропонували нові теорії про те, як зробити гіпотетичні червоточини досить безпечними, щоб люди могли через них подорожувати. Обидві статті були опубліковані в науковому журналі Physical Review Letters.

Кротові нори, які довгий час використовувалися в науковій фантастиці, теоретично можуть з'єднувати два далеких куточки Всесвіту через міжпросторовий портал.

Але в реальності існує проблема гравітаційного колапсу. Іншими словами, тунелі можуть закриватися занадто швидко для того, щоб спостерігач або сигнал (які рухаються не вище швидкості світла) встигли пройти тунель.

Якби кротові нори існували, будь-яка звичайна матерія в кінцевому підсумку перервала б зʼєднання, потрапивши всередину тунелю. Тому деякі теоретики пропонують використовувати вельми екзотичні речовини, щоб тримати червоточину відкритою.

Але Хосе Бласкес-Сальседо з Мадридського університету Комплутенсе та його колеги припускають, що можливо, людям не знадобляться рідкісні речовини, щоб тримати кротову нору відкритою. Вчені кажуть, що матерія складається з ферміонів — елементарної частинки, які багато хто вважає будівельним блоком матерії.

За словами Бласкес-Сальседо, червоточини можна зробити прохідними, змінюючи масу і заряд вищезазначених ферміонів. Але тільки якщо відношення загального заряду до загальної маси всередині кротової нори буде більшим, ніж теоретична межа, спочатку встановленого чорними дірами.

Щоправда, є одна проблема: гіпотетичні червоточини будуть мікроскопічними, а значить занадто маленькими, щоб люди могли через них проходити.

Але Хуан Малдасена з Інституту перспективних досліджень у Прінстоні й Олексій Мельохін із Прінстонського університету знайшли рішення для набагато більшої червоточини.

Змодельована пʼятивимірна червоточина, теоретично може дозволити людині подорожувати по всій галактиці менш ніж за секунду, відчуваючи силу тиску менше 20 g.

Єдина проблема в тому, що подорож буде швидкою лише для того, хто перетинає червоточину. Сторонньому спостерігачеві здасться, що подорож триває тисячі років.