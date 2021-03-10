В Китае нашли окаменелость динозавра, сидящего на кладке из восьми яиц (фото)

Исследователи утверждают, что в яйцах возрастом 70 млн лет сохранились даже эмбрионы.

В Китае международная группа ученых нашла необычную окаменелость гнезда динозавров с восьмью яйцами и взрослой особью, которая их высиживала. Об этом сообщает Science Alert.

Кладка яиц возрастом 70 млн лет принадлежит взрослому овираптору среднего размера, который является частью окаменелости. Скелет этого страусоподобного теропода "сидит" на корточках над кладкой яиц, часть из которых была готова вылупиться и все еще содержит эмбрионы внутри.

Находка беспрецедентна и дает первое неопровержимое доказательство того, что динозавры откладывали яйца и высиживали их в течение довольно долгого времени.

"Открытие такого рода является невероятно редким. Ранее несколько взрослых овирапторов были обнаружены в гнездах с яйцами, но никогда ранее в них не обнаруживались эмбрионы", – говорит палеонтолог Мэтт Ламанна из Музея естественной истории Карнеги (CMNH).

С 1980-х годов палеонтологи обнаружили множество гнезд динозавров, содержащих окаменелые яйца. В некоторых случаях, рядом с кладкой, находился и скелет родителя.

Фото: Shundong Bi/Indiana University of Pennsylvania

Новая окаменелость была найдена в Гуанчжоу в Южном Китае – регионе, известном самой большой в мире коллекцией окаменелых яиц динозавров.

Анализируя изотопы кислорода в эмбрионах, исследователи обнаружили, что температура инкубации соответствовала температуре родителя, находясь где-то между 30 и 38 градусами по Цельсию.

Фото: Shundong Bi/Indiana University of Pennsylvania

"В новой окаменелости детеныши были почти готовы к вылуплению, что несомненно говорит о том, что этот овираптор ухаживал за своим гнездом довольно долгое время. Этот динозавр был заботливым родителем, который в конечном итоге отдал свою жизнь, выкармливая своих детенышей", – говорит Ламанна.

Интересно то, что не все эмбрионы находились на одинаковых стадиях развития. Это говорит о том, что кладка могла в конечном итоге вылупиться в разное время. Ранее считалось, что такая особенность присуща лишь некоторым видам птиц и появилась намного позже овирапторов.

Несмотря на то, что овирапторов часто считают промежуточной стадией эволюции, похоже, что они смогли независимо отойти от одновременного вылупления. Данный факт указывает, что эволюция воспроизводства потомства у птиц не была простым линейным процессом.

Большинство современных птиц ждут пока все их яйца будут отложены, и только потом начинают их высиживать, что приводит к синхронному вылуплению.

Кроме этого, новая окаменелость также дала ученым представление о потенциальной диете овираптора. Впервые исследователи обнаружили в желудке этого типа динозавров небольшие камни, которые могли улучшать их пищеварение.