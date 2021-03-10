У Китаї знайшли скам'янілість динозавра, який сидить на кладці з восьми яєць (фото)

Дослідники стверджують, що в яйцях віком 70 млн років збереглися навіть ембріони.

У Китаї міжнародна група вчених знайшла незвичайну скам'янілість гнізда динозаврів з вісьмома яйцями і дорослим динозавром, котрий їх висиджував. Про це повідомляє Science Alert.

Кладка яєць віком 70 млн років належить дорослому овіраптора середнього розміру, який є частиною скам'янілості. Скелет цього страусоподібного тероподу "сидить" над кладкою яєць, частина з яких була готова вилупитися і все ще містить ембріони всередині.

Знахідка безпрецедентна і дає перший незаперечний доказ того, що динозаври відкладали яйця і висиджували їх протягом досить довгого часу.

"Відкриття такого роду є неймовірно рідкісним. Раніше кілька дорослих овірапторів були виявлені в гніздах з яйцями, але ніколи раніше в них не знаходили ембріони", — говорить палеонтолог Метт Ламанов з Музею природної історії Карнегі (CMNH).

З 1980-х років палеонтологи виявили безліч гнізд динозаврів, що містять скам'янілі яйця. У деяких випадках поряд з кладкою перебував і скелет батька.

Фото: кладка динозавра

Нова скам'янілість була знайдена в Гуанчжоу в Південному Китаї — регіоні, відомому найбільшою у світі колекцією скам'янілих яєць динозаврів.

Аналізуючи ізотопи кисню в ембріонах, дослідники виявили, що температура інкубації відповідала температурі батька, перебуваючи десь між 30 і 38 градусами за Цельсієм.

Фото: кладка динозавра

"У новій скам'янілості дитинчата були майже готові до вилуплення, що безсумнівно говорить про те, що цей овіраптор доглядав за своїм гніздом досить довгий час. Цей динозавр був турботливим батьком, який у кінцевому підсумку віддав своє життя, годуючи своїх дитинчат", — говорить Ламанов .

Цікаво те, що не всі ембріони були на однакових стадіях розвитку. Це говорить про те, що кладка могла в кінцевому підсумку вилупитися в різний час. Раніше вважалося, що така особливість притаманна лише деяким видам птахів і з'явилася набагато пізніше за овірапторів.

Незважаючи на те, що овіраптора часто вважають проміжною стадією еволюції, схоже, що вони змогли незалежно відійти від одночасного вилуплення. Цей факт вказує, що еволюція відтворення потомства в птахів була простим лінійним процесом.

Більшість сучасних птахів чекають поки всі їхні яйця будуть відкладені, і тільки потім починають їх висиджувати, що призводить до синхронного вилуплення.

Крім цього, нова скам'янілість також дала вченим уявлення про потенційну дієту овіраптора. Уперше дослідники виявили в шлунку цього типу динозаврів невеликі камені, які могли покращувати їхнє травлення.