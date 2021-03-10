Археологи расшифровали древний магический амулет от "злых духов", пожирающих плоть и кровь

Исследователи считают, что им попался редкий артефакт гностической религии мандеи.

Археологи расшифровали древний магический амулет и выяснили, что он предназначен для защиты от злых духов, "которые едят плоть и пьют кровь". Об этом сообщает Live Science.

Около 1600 лет назад приверженцы гностической религии мандеи, тысячелетиями жившие на юге Ирака и Ирана, написали заклинание на свинцовом амулете на древнем языке. Сам амулет выглядит как продолговатый кусок свинца.

Открытие может пролить свет на религию мандеев, которая достаточно сложная и объединяется несколько верований. Иоанн Креститель и архангел Гавриил являются важными фигурами для тех, кто исповедовал древнюю религию. Современный мандеи часто используют ритуальное омовение как форму очищения и следуют пацифистской философии, согласно которое насилие запрещается даже в целях самообороны.

Согласно расшифрованному тексту, амулет предназначался для защиты человека по имени Аббия от потусторонних кровопийц и демонов.

[ + – ] Подобными амулетами пользовались мандеи. Фото: Heritage Art

"Во имя жизни, да будет здоровье духу и душе Аббии, сыну Махуа", – говорится в тексте на амулете.

Также в амулет призывает Габриэля, который является "ангелом богов", "бросить, связать, поразить, убить и сковать демона". Он призывает Гавриила противостоять "духам, которые едят плоть и пьют кровь Аббии".

"Амулет имеет длину около 20,3 см и ширину 4,4 см. На нем находятся 62 строки письма", – отмечает профессор религии в Центральном колледже в Данвилле Том МакКоллоу.

Сотрудники колледжа приобрели несколько амулетов у коллекционера в 2009 году за 5 тыс. долларов. Во время покупки коллекционер сказал, что амулеты были куплены членом семьи в Иерусалиме в 1950-х годах.

Три амулета сделаны из свинца и имеют медный корпус. Анализируя степень коррозии расшифрованного амулета, химик из Центрального колледжа Джефф Фиберг обнаружил, что артефакт датируется 450 г. н.э. Другой амулет был создан примерно в 750 г н.э.

По словам исследователей, поскольку амулеты очень старые, они могут дать ключ к разгадке того, как древняя религия менялась с течением времени.

"Единственное, что у нас есть с раннего периода, лишь эти "магические" орудия", – говорит МакКоллоу.

На сегодняшний день в мире остается 50 тыс. мандеев. На протяжении тысячелетий они жили на юге Ирака и Ирана. Они столкнулись с преследованиями со стороны бывшего президента Ирака Саддама Хусейна и стали мишенью для некоторых боевиков после вторжения США в Ирак в 2003 году. В результате многие мандеи были вынуждены бежать из Ирака, часть из которых теперь живет в США, Австралии, Швеции, Великобритании и Канаде.