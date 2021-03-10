Археологи розшифрували давній магічний амулет від "злих духів", що пожирають плоть і кров

Дослідники вважають, що їм попався рідкісний артефакт гностичної релігії мандєїзм.

Археологи розшифрували давній магічний амулет і з'ясували, що він призначений для захисту від злих духів, "які їдять плоть і п'ють кров". Про це повідомляє Live Science.

Близько 1600 років тому прихильники гностичної релігії мандеїзму тисячоліттями жили на півдні Іраку і Ірану, написали заклинання на свинцевому амулеті давньою мовою. Сам амулет виглядає як довгастий шматок свинцю.

Відкриття може пролити світло на релігію мандеїв, яка досить складна і об'єднується в кілька вірувань. Іоанн Хреститель і архангел Гавриїл є важливими фігурами для тих, хто сповідував давню релігію. Сучасні мандеї часто використовують ритуальне обмивання як форму очищення і наслідують пацифістську філософію, згідно з якою насильство забороняється навіть у цілях самооборони.

Згідно з розшифруванням тексту, амулет призначався для захисту людини на ім'я Аббія від потойбічних кровопивців і демонів.

[ + – ] Подібними амулетами користувалися мандеї. Фото: амулет

"В ім'я життя, нехай буде здоров'я духу і душі Аббію, синові Махуа", — йдеться в тексті на амулеті.

Також в амулет закликає Габріеля, який є "ангелом богів", "кинути, зв'язати, вразити, убити і скувати демона". Він закликає Гавриїла протистояти "духам, які їдять плоть і п'ють кров Аббія".

"Амулет має довжину близько 20,3 см і ширину 4,4 см. На ньому 62 рядки листа", — зазначає професор релігії в Центральному коледжі в Данвілл Том Макколлоу.

Співробітники коледжу придбали кілька амулетів у колекціонера у 2009 році за 5 тис. доларів. Під час покупки колекціонер сказав, що амулети були куплені членом сім'ї в Єрусалимі в 1950-х роках.

Три амулети зроблені зі свинцю і мають мідний корпус. Аналізуючи ступінь корозії розшифрованого амулета, хімік з Центрального коледжу Джефф Фіберг виявив, що артефакт датується 450 р н.е. Інший амулет був створений приблизно в 750 р н.е.

За словами дослідників, оскільки амулети дуже старі, вони можуть дати ключ до розгадки того, як стародавня релігія змінювалася з плином часу.

"Єдине, що в нас є з раннього періоду, лише ці "магічні" знаряддя", — говорить Макколлоу.

На сьогодні у світі залишається 50 тис. мандеїв. Протягом тисячоліть вони жили на півдні Іраку і Ірану. Вони зіткнулися з переслідуваннями з боку колишнього президента Іраку Саддама Хусейна і стали мішенню для деяких бойовиків після вторгнення США до Іраку у 2003 році. У результаті багато мандеїв були змушені тікати з Іраку, частина з яких тепер живе в США, Австралії, Швеції, Великобританії та Канаді.