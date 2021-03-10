В запасниках лондонского музея обнаружили редкий средневековый "родильный пояс"

Подобные пояса уничтожались во время Реформации и в наши дни их осталось совсем немного

Ученые исследовали свиток из овечьей шкуры из лондонского музея Веллком и обнаружили, что это средневековый "родильный пояс", который использовался женщинами в качестве оберега во время родов. Об этом пишет Daily Mail.

Кожаное полотнище украшено рисунками и молитвами Деве Марии, а также Святому Квирику и его матери, Святой Юлитте, мольбами охранить роженицу от всех духовных и мирских зол, а также просьбами о успешных родах.

Ученые исследовали пояс и выяснили, что он содержит следы, меда, молока, яиц, злаков и человеческой крови. Продукты использовались во время ритуалов, а следы крови свидетельствуют о том, что женщины использовали пояс непосредственно во время родов.

[ + – ] Один из способов, которым женщины в средневековье повязывали "родильные пояса"

Также они носили подобные пояса, забеременев, в качестве охранного амулета.

"И, если женщина, носящая ребенка, опоясывает этот пояс вокруг своего чрева, она должна разродиться безопасно, и ребенок должен быть крещен, а мать очищена", — написано на поясе.

[ + – ] Молитвы и рисунки на родильном поясе

Беременность в то время была очень опасной и для ребенка и его матери, роженица могла погибнуть во время родов, или после них, от инфекций и кровотечений. Каждая третья женщина детородного возраста умирала, поэтому немудрено, что люди использовали амулеты, чтобы оградить себя от опасности.

[ + – ] Рисунки-обереги на родильном поясе

До церковной реформации, которая началась в 1532 с назначением архиепископом Кентерберийским Томас Кранмер, ставленника Генриха VIII, в храмах женщинам предлагался богатый выбор подобных амулетов и реликвий, самыми популярными среди которых были "родильные пояса". Их делали из ткани, кожи и бумаги. Однако после реформации их стали уничтожать, как вредный пережиток прошлого и до современных дней их сохранилось лишь несколько в коллекциях музеев.

Пояс из коллекции лондонского музея был приобретен двести лет назад коллекционером манускриптов Джоном Эдвардом Гилмором из Брея, а после его смерти в 1906 году вошел в коллекцию сэра Генри Веллкома, который и основал музей.