У запасниках лондонського музею виявили рідкісний середньовічний "пологовий пояс"
Подібні пояси знищувалися під час Реформації, і в наші дні їх залишилося зовсім небагато
Учені досліджували сувій з овечої шкури з лондонського музею Веллком і виявили, що це середньовічний "пологовий пояс", який використовувався жінками в ролі оберега під час пологів. Про це пише Daily Mail.
Шкіряне полотнище прикрашене малюнками і молитвами Діві Марії, а також Святому Квіріке і його матері, Святій Юлітте, благаннями охоронити породіллю від всіх духовних і мирських лих, а також проханнями про успішні пологи.
Учені досліджували пояс і з'ясували, що він містить сліди меду, молока, яєць, злаків і людської крові. Продукти використовувалися під час ритуалів, а сліди крові свідчать про те, що жінки використовували пояс безпосередньо під час пологів.
Також вони носили подібні пояси, завагітнівши, як охоронний амулет.
"І якщо жінка, котра носить дитину, оперізує цей пояс навколо свого черева, вона повинна розродитися безпечно, і дитина повинна бути хрещена, а мати очищена", — написано на поясі.
Вагітність у той час була дуже небезпечною і для дитини, і для її матері, породілля могла загинути під час пологів або після них від інфекцій і кровотеч. Кожна третя жінка дітородного віку вмирала, тому не дивно, що люди використовували амулети, щоб захистити себе від небезпеки.
До церковної реформації, яка почалася в 1532 з призначенням архієпископом Кентерберійським Томаса Кранмера, ставленика Генріха VIII, у храмах жінкам пропонувався багатий вибір подібних амулетів і реліквій, найпопулярнішими серед яких були "пологові пояси". Їх робили з тканини, шкіри та паперу. Однак після реформації їх стали знищувати як шкідливий пережиток минулого і до сучасних днів їх збереглося лише кілька в колекціях музеїв.
Пояс з колекції лондонського музею був придбаний двісті років тому колекціонером манускриптів Джоном Едвардом Гілмором з Брея, а після його смерті в 1906 році увійшов у колекцію сера Генрі Веллкома, який і заснував музей.