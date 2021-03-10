У запасниках лондонського музею виявили рідкісний середньовічний "пологовий пояс"

Подібні пояси знищувалися під час Реформації, і в наші дні їх залишилося зовсім небагато

Учені досліджували сувій з овечої шкури з лондонського музею Веллком і виявили, що це середньовічний "пологовий пояс", який використовувався жінками в ролі оберега під час пологів. Про це пише Daily Mail.

Шкіряне полотнище прикрашене малюнками і молитвами Діві Марії, а також Святому Квіріке і його матері, Святій Юлітте, благаннями охоронити породіллю від всіх духовних і мирських лих, а також проханнями про успішні пологи.

Учені досліджували пояс і з'ясували, що він містить сліди меду, молока, яєць, злаків і людської крові. Продукти використовувалися під час ритуалів, а сліди крові свідчать про те, що жінки використовували пояс безпосередньо під час пологів.

[ + – ] Один із способів, яким жінки в середньовіччі зав'язували "пологові пояси"

Також вони носили подібні пояси, завагітнівши, як охоронний амулет.

"І якщо жінка, котра носить дитину, оперізує цей пояс навколо свого черева, вона повинна розродитися безпечно, і дитина повинна бути хрещена, а мати очищена", — написано на поясі.

[ + – ] Молитви і малюнки на пологовому поясі

Вагітність у той час була дуже небезпечною і для дитини, і для її матері, породілля могла загинути під час пологів або після них від інфекцій і кровотеч. Кожна третя жінка дітородного віку вмирала, тому не дивно, що люди використовували амулети, щоб захистити себе від небезпеки.

[ + – ] Малюнки-обереги на пологовому поясі

До церковної реформації, яка почалася в 1532 з призначенням архієпископом Кентерберійським Томаса Кранмера, ставленика Генріха VIII, у храмах жінкам пропонувався багатий вибір подібних амулетів і реліквій, найпопулярнішими серед яких були "пологові пояси". Їх робили з тканини, шкіри та паперу. Однак після реформації їх стали знищувати як шкідливий пережиток минулого і до сучасних днів їх збереглося лише кілька в колекціях музеїв.

Пояс з колекції лондонського музею був придбаний двісті років тому колекціонером манускриптів Джоном Едвардом Гілмором з Брея, а після його смерті в 1906 році увійшов у колекцію сера Генрі Веллкома, який і заснував музей.