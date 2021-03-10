На Луне предлагают создать "Ноев ковчег" в преддверии массового вымирания на Земле

Исследователи считают, что Луна – это идеальное место для хранения образцов каждого из 6,7 млн земных видов.

Команда исследователей предлагает создать на Луне "Ноев ковчег", в котором будут храниться миллионы образцов семян, спор, спермы и яиц. Об этом сообщает New Atlas.

Вымирания происходят на Земле с такой угрожающей скоростью, что некоторые ученые предполагают, что человечество приближается к шестому массовому вымиранию на Земле. Поскольку человеческая деятельность является основной причиной вымирания, люди должны попытаться его предотвратить.

Один из способов – собрать и хранить образцы видов в хранилищах, защищенных от судного дня, таких как Глобальное хранилище семян в Свальбарде. Этот банк семян, расположенный в Арктике, является домом почти для миллиона образцов важных продовольственных культур со всего мира, которые должны быть сохранены на случай бедствия. Так называемые "замороженные зоопарки" выполняют аналогичную функцию для животных, сохраняя их сперму, яйца, эмбрионы, ДНК или образцы тканей.

Проблема с такими хранилищами в том, что они могут быть не такими надежными, как хотелось бы. В 2016 году вода от таяния вечной мерзлоты просочилась в хранилище семян в Свальбарде, демонстрируя его уязвимость к последствиям изменения климата. К сожалению, со временем на Земле останется крайне мало по-настоящему безопасных мест.

Следуя этой логике, самое безопасное место для размещения хранилищ находится за пределами Земли. Такова новая идея лунного ковчега, которая была выдвинута исследователями из Университета Аризоны.

Во многих отношениях Луна – идеальное место для такого рода объектов, потому что там очень холодно. Луна тектонически устойчива, на ней нет погодных явлений или воды, которые бы угрожали хранилищу. Также на Луне нет животных и людей, которые могли бы потревожить хранилища.

Фото: University of Arizona

Команда считает, что лунный ковчег может быть построен внутри лавовых труб, которые недавно были обнаружены прямо под поверхностью Луны. Шахты лифтов могут спускаться вниз в помещение, где образцы будут храниться в модулях криогенной консервации, охлаждая семена до -180 °C, а клетки животных до -196 °C. Вся система может работать от солнечных батарей на поверхности.

Одно из самых больших препятствий на пути к созданию хранилища на Луне заключается в доставке. При запусках ракет вес имеет большое значение, а проект такого масштаба предполагает доставку огромных грузов. Правда, ученые утверждают, что задача все же выполнима.

По оценкам исследователей, потребуется около 250 запусков, чтобы транспортировать 50 образцов каждого из 6,7 млн видов на Земле.