На Місяці пропонують створити "Ноїв Ковчег" напередодні масового вимирання на Землі

Дослідники вважають, що Місяць — це ідеальне місце для зберігання зразків кожного з 6,7 млн земних видів.

Команда дослідників пропонує створити на Місяці "Ноїв Ковчег", у якому будуть зберігатися мільйони зразків насіння, спор, сперми та яєць. Про це повідомляє New Atlas.

Вимирання відбуваються на Землі з такою загрозливою швидкістю, що деякі вчені припускають, що людство наближається до шостого масового вимирання на Землі. Оскільки людська діяльність є основною причиною вимирання, люди повинні спробувати цьому запобігти.

Один із способів — зібрати і зберігати зразки видів у сховищах, захищених від судного дня, таких як Глобальне сховище насіння в Свальбарді. Цей банк насіння, розташований в Арктиці, є домівкою для майже мільйона зразків важливих продовольчих культур з усього світу, які повинні бути збережені на випадок лиха. Так звані "заморожені зоопарки" виконують аналогічну функцію для тварин, зберігаючи їх сперму, яйця, ембріони, ДНК чи зразки тканин.

Проблема з такими сховищами в тому, що вони можуть бути не такими надійними, як хотілося б. У 2016 році вода від танення вічної мерзлоти просочилася в сховище насіння в Свальбард, демонструючи його вразливість до наслідків зміни клімату. На жаль, з часом на Землі залишиться вкрай мало по-справжньому безпечних місць.

За такою логікою, найбезпечніше місце для розміщення сховищ за межами Землі. Така нова ідея місячного ковчега, яка була висунута дослідниками з Університету Аризони.

Багато в чому Місяць — ідеальне місце для такого роду об'єктів, тому що там дуже холодно. Місяць тектонічно стійкий, на ньому немає погодних явищ або води, які б загрожували сховищам. Також на Місяці немає тварин і людей, які могли б потривожити сховища.

Фото: луна хранилище

Команда вважає, що місячний ковчег може бути побудований всередині лавових труб, що недавно були виявлені прямо під поверхнею Місяця. Шахти ліфтів можуть спускатися вниз у приміщення, де зразки будуть зберігатися в модулях кріогенної консервації, охолоджуючи насіння до -180 ° C, а клітини тварин до -196 ° C. Уся система може працювати від сонячних батарей на поверхні.

Одне з найбільших перешкод на шляху до створення сховища на Місяці полягає в доставленні. При запусках ракет вага має велике значення, а проект такого масштабу передбачає доставлення величезних вантажів. Правда, учені стверджують, що завдання все ж здійсненне.

За оцінками дослідників, потрібно буде близько 250 запусків, щоб транспортувати 50 зразків кожного з 6,7 млн видів на Землі.