Жизнь на Земле могла зародиться благодаря комете Каталина, - ученые

Используя один из своих уникальных инфракрасных приборов, исследователи смогли обнаружить в комете наличие углерода.

Согласно новому отчету NASA, во время раннего формирования Солнечной системы, такие кометы, как Каталина, могли доставлять углерод на Землю, Марс и другие планеты, пишет Earth.com.

В начале 2016 года комету можно было увидеть на короткое время вблизи Большой Медведицы, когда она пролетела мимо Земли. Каталина проделала долгий путь из облака Оорта — области на самом краю Солнечной системы, где рождаются кометы.

Снимки Каталины были сделаны Стратосферной обсерваторией ИК-астрономии (SOFIA) — совместным проектом NASA и Германского центра авиации и космонавтики.

SOFIA, которая по сути является телескопом, установленным на самолете, содержит уникальные инфракрасные приборы. С их помощью она смогла зафиксировать характерный спектральный признак атомов углерода внутри богатого пылью, светящегося хвоста кометы.

"Углерод является ключом к изучению происхождения жизни. Мы не уверены, что Земля могла сама по себе захватить необходимое количество углерода при формировании, поэтому богатые углеродом кометы могли быть важным источником этого элемента, который привел к жизни, какой мы ее знаем", — сказал ведущий автор исследования Чарльз Вудворд, астрофизик и профессор Миннесотского университета.

Эксперты объяснили, что комета Каталина и другие кометы этого типа имеют такие длинные орбиты, что прибывают к нашему небесному порогу в относительно неизменном виде. Это делает их фактически замороженными во времени, предлагая ученым редкую возможность узнать о ранней Солнечной системе, из которой они пришли.

Исследования предполагают, что Каталина образовалась во внешних регионах первобытной Солнечной системы, содержащей резервуар углерода, который мог быть важен для зарождения жизни.

Хотя углерод является ключевым ингредиентом жизни, ранняя Земля и другие планеты земной группы внутренней Солнечной системы были настолько горячими во время своего образования, что такие элементы, как углерод, со временем потерялись и истощились.

"Все земные миры подвержены влиянию комет и других малых тел, которые несут углерод и другие элементы. Мы приближаемся к пониманию того, как именно это влияние на ранние планеты могло стать катализатором жизни", — заключил Вудворд.

Наблюдения за дополнительными новыми кометами необходимы, чтобы узнать, есть ли много других богатых углеродом комет в Облаке Оорта, что еще раз подтвердит тот факт, что кометы доставляют углерод и другие, поддерживающие жизнь элементы, на планеты земной группы.