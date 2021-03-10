Життя на Землі могло зародитися завдяки кометі Каталіна, — вчені

Використовуючи один зі своїх унікальних інфрачервоних приладів, дослідники змогли виявити в кометі наявність вуглецю.

Відповідно до нового звіту NASA, під час раннього формування Сонячної системи, такі комети, як Каталіна, могли доставляти вуглець на Землю, Марс та інші планети, пише Earth.com.

На початку 2016 року комету можна було побачити на короткий час поблизу Великої Ведмедиці, коли вона пролетіла повз Землю. Каталіна виконала довгий шлях з хмари Оорта — області на самому краю Сонячної системи, де народжуються комети.

Знімки Каталіни були зроблені стратосферного обсерваторією ІК-астрономії (SOFIA) — спільним проектом NASA та Німецького центру авіації та космонавтики.

SOFIA, яка по суті є телескопом, встановленим на літаку, містить унікальні інфрачервоні прилади. З їх допомогою вона змогла зафіксувати характерну спектральну ознаку атомів вуглецю всередині багатого пилом, сяючого хвоста комети.

"Вуглець є ключем до вивчення походження життя. Ми не впевнені, що Земля могла сама по собі захопити необхідну кількість вуглецю при формуванні, тому багаті вуглецем комети могли бути важливим джерелом цього елемента, який привів до життя, яким ми його знаємо", — сказав провідний автор дослідження Чарльз Вудворд, астрофізик і професор університету Міннесоти.

Експерти пояснили, що комета Каталіна та інші комети цього типу мають такі довгі орбіти, що прибувають до нашого небесного порогу у відносно незмінному вигляді. Це робить їх фактично замороженими в часі, пропонуючи вченим рідкісну можливість дізнатися про ранню Сонячну систему, з якої вони прийшли.

Дослідження припускають, що Каталіна утворилася у зовнішніх регіонах первісної Сонячної системи, що містить резервуар вуглецю, який міг бути важливим для зародження життя.

Хоча вуглець є ключовим інгредієнтом життя, рання Земля та інші планети земної групи внутрішньої Сонячної системи були настільки гарячими під час свого утворення, що такі елементи, як вуглець, з часом загубилися і виснажилися.

"Всі земні світи схильні до впливу комет та інших малих тіл, які несуть вуглець та інші елементи. Ми наближаємося до розуміння того, як саме цей вплив на ранні планети міг стати каталізатором життя", — уклав Вудворд.

Спостереження за додатковими новими кометами необхідні, щоб дізнатися, чи є багато інших багатих вуглецем комет у Хмарі Оорта, що ще раз підтвердить той факт, що комети доставляють вуглець та інші елементи, що підтримують життя, на планети земної групи.