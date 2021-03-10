Ученые обнаружили около двух десятков фигурок из золотой фольги

На них изображены обнимающиеся пары, и эксперты пока не знают кем они являются.

Фигуры из золотой фольги, возраст которых составляет около 1300 лет, были найдены в остатках большого зала на платформенном кургане в Аске, Швеция, пишет Live Science.

Находка, к сожалению, не уцелела и эксперты все еще пытаются собрать разбитые фигуры, чтобы узнать о них больше деталей.

"По нашим оценкам, у нас есть 22 фигурки из фольги. Точное число не совсем ясно, поскольку они представлены фрагментами, и есть некоторая неопределенность относительно того, какие кусочки идут вместе, а какие отдельно", — рассказал Мартин Рундквист, профессор археологии Лодзинского университета в Польше.

Несмотря на то, что фрагменты были разбиты, они имели определенный порядок. На изображении видно, что у одной из сложенных фигур края загнуты к центру.

Задача развертывания золотых фигур требовала внимания искусного ювелира, который смог бы раскрыть фигуры, не повредив их. В этом ученым помог Эдди Херлин. После того, как команде удалось это сделать, стало ясно, что на всех золотых фигурах изображены обнимающиеся пары.

Кто они?

Ученые пока не знают, что это за пары. По словам Рундквиста, несмотря на то, что фигурки были найдены и в других местах Швеции, письменных свидетельств о них не сохранилось.

"Обычно на одной стоянке можно найти много разных фигурок. Это говорит нам о том, что их привезли посетители из разных мест в качестве подарков. Скорее всего, они были приклеены к стойкам, поддерживающим крышу и закрепляющим высокое сиденье короля", — отмечает Рундквист.

Одно из предположений ученых состоит в том, что обнимающиеся пары могут представлять собой богов и богинь, или же изображать принцев и принцесс, которые собирались пожениться.

Помимо выгравированных золотых фигур, археологи обнаружили остатки двух игровых фигурок, сделанных из китовой кости, а также три железных подвески со спиральными узорами.

Радиоуглеродное датирование указывает на то, что зал и его платформа были построены где-то между 650 и 680 годами н.э, а археологические исследования показывают, что в конечном итоге он был разобран в организованном порядке (датирование предполагает, что это могло произойти около 940 года н.э).

"Признаков какого-либо насильственного разрушения нет. Это место могло быть демонтировано теми, кто его использовал", — заключили ученые.