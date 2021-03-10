Учені виявили близько двох десятків фігурок із золотої фольги

На них обнімаються пари, і експерти поки не знають, ким вони є.

Фігури із золотої фольги, вік яких становить близько 1300 років, були знайдені в залишках великого залу на платформовому кургані в Аске, Швеція, пише Live Science.

Знахідка, на жаль, не вціліла, і експерти все ще намагаються зібрати розбиті фігури, щоб дізнатися про них більше деталей.

"За нашими оцінками, у нас є 22 фігурки з фольги. Точне число не зовсім зрозуміле, оскільки вони представлені фрагментами, і є деяка невизначеність щодо того, які шматочки йдуть разом, а які окремо", — розповів Мартін Рундквіст, професор археології Лодзького університету в Польщі.

Незважаючи на те, що фрагменти були розбиті, вони мали певний порядок. На зображенні видно, що в однієї зі складених фігур краї загнуті до центру.

Завдання розгортання золотих фігур вимагало уваги вправного ювеліра, який зміг би розкрити фігури, не пошкодивши їх. У цьому вченим допоміг Едді Херлін. Після того, як команді вдалося це зробити, стало зрозуміло, що на всіх золотих фігурах обнімаються пари.

Хто вони?

Учені поки не знають, що це за пари. За словами Рундквіста, незважаючи на те, що фігурки були знайдені і в інших місцях Швеції, письмових свідчень про них не збереглося.

"Зазвичай на одній стоянці можна знайти багато різних фігурок. Це говорить нам про те, що їх привезли відвідувачі з різних місць у ролі подарунків. Швидше всього, вони були приклеєні до стійок, що підтримують дах і закріплюють високе сидіння короля", — зазначає Рундквіст.

Одне з припущень учених полягає в тому, що ці пари можуть являти собою богів і богинь або ж зображати принців і принцес, які збиралися одружитися.

Крім вигравійованих золотих фігур, археологи виявили залишки двох ігрових фігурок, зроблених з китової кістки, а також три залізних підвіски зі спіральними візерунками.

Радіовуглецеве датування вказує на те, що зал і його платформа були побудовані десь між 650 і 680 роками н.е., а археологічні дослідження показують, що зрештою він був розібраний в організованому порядку (датування передбачає, що це могло статися близько 940 року н.е).

"Ознак будь-якого насильницького руйнування немає. Це місце могло бути демонтовано тими, хто його використовував", — підсумували вчені.