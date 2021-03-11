Получены первые доказательства того, что британский штамм коронавируса более смертельный

Новое исследование подтвердило взаимосвязь штамма B.1.1.7 с ростом летальных случаев.

Новое исследование предоставило одно из первых убедительных доказательств того, что британский штамм коронавируса B.1.1.7 связан с более высокими показателями смертности. Об этом сообщает New Atlas.

В декабре прошлого года органы здравоохранения заявили, что был обнаружен новый штамм SARS-CoV-2, который был назван "вызывающим беспокойство".

Изначально более быстрое распространение B.1.1.7 предполагало, что этот вариант может быть более заразным, чем ранние штаммы коронавируса. Но до сих пор было неясно, насколько британский штамм смертелен.

В новом исследовании изучались летальные исходы более чем 50 тыс. демографически сопоставимых случаев COVID-19. Они соответствовали множеству факторов, включая возраст, пол и местонахождение.

"Мы сосредоточили наш анализ на случаях, которые произошли в период с ноября 2020 года по январь 2021 года, когда в Великобритании циркулировали как старые штаммы, так и новый", – говорит старший автор исследования Леон Данон.

Исследователи обнаружили 227 смертей в когорте со штаммом B.1.1.7 в сравнении со 141 смертью среди тех, кто был заражен ранними штаммами вируса. По словам ученых, у инфицированных британским штаммом, вероятность смерти на 64% выше, чем у тех, кто заразился предыдущими штаммами, считают эпидемиологи из университетов Эксетера и Бристоля.

Саймон Кларк из Университета Рединга говорит, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять, какие демографические факторы могут способствовать увеличению летальности британского штамма.

Данные о летальность B.1.1.7 пока остаются предварительными. Но это не первое исследование, которое выявило взаимосвязь британского штамма с большей смертностью. Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины пришли к аналогичному выводу, согласно которому B.1.1.7 имеет уровень смертности на 35% выше, чем у других штаммов.

Независимый комитет экспертов NERVTAG представил отчет правительству Великобритании и также подтвердил, что с B.1.1.7 было зарегистрировано больше случаев госпитализаций и смертей.

До сих пор неясно, насколько новый штамм вируса смертоноснее остальных, и некоторые эксперты, такие как Джулиан Танг из Университета Лестера не совсем уверены в этом.

Тан не работал над новым исследованием и предполагает, что большее количество смертей могло быть вызвано множеством смешанных факторов, таких как погода и поведение самих заразившихся.