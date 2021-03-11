Отримано перші докази того, що британський штам коронавірусу більш смертельний

Нове дослідження підтвердило взаємозв'язок штаму B.1.1.7 з ростом летальних випадків.

Нове дослідження надало один з перших переконливих доказів того, що британський штам коронавірусу B.1.1.7 пов'язаний з більш високими показниками смертності. Про це повідомляє New Atlas.

У грудні минулого року органи охорони здоров'я заявили, що був виявлений новий штам SARS-CoV-2, який "викликає занепокоєння".

Спочатку більш швидке поширення B.1.1.7 передбачало, що цей варіант може бути більш заразним, ніж ранні штами коронавірусу. Але досі було незрозуміло, наскільки британський штам смертельний.

У новому дослідженні вивчалися летальні випадки понад 50 тис. демографічно порівнянних випадків COVID-19. Вони відповідали безлічі факторів, включаючи вік, стать і місцеперебування.

"Ми зосередили наш аналіз на випадках, які сталися в період з листопада 2020 року по січень 2021 року, коли у Великобританії циркулювали як старі штами, так і новий", — говорить старший автор дослідження Леон Данон.

Дослідники виявили 227 смертей у когорті зі штамом B.1.1.7 порівняно з 141 смертю серед тих, хто був заражений ранніми штамами вірусу. За словами вчених, в інфікованих британським штамом, ймовірність смерті на 64% вища, ніж у тих, хто заразився попередніми штамами, вважають епідеміологи з університетів Ексетера і Бристоля.

Саймон Кларк з Університету Редінга каже, що необхідні подальші дослідження, щоб краще зрозуміти, які демографічні чинники можуть сприяти збільшенню летальності британського штаму.

Дані про летальність B.1.1.7 поки залишаються попередніми. Але це не перше дослідження, яке виявило взаємозв'язок британського штаму з більшою смертністю. Дослідники з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини дійшли до аналогічного висновку, згідно з яким B.1.1.7 має рівень смертності на 35% вище, ніж в інших штамів.

Незалежний комітет експертів NERVTAG представив звіт уряду Великобританії і також підтвердив, що з B.1.1.7 було зареєстровано більше випадків госпіталізацій і смертей.

Досі незрозуміло, наскільки новий штам вірусу смертельніший за інших, і деякі експерти, такі як Джуліан Танг з Університету Лестера, не зовсім впевнені в цьому.

Танг не працював над новим дослідженням і передбачає, що більша кількість смертей могла бути викликана безліччю змішаних факторів, таких як погода і поведінка самих людей, котрі заразилися.