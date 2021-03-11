Яма смерти. Раскрыта загадка жуткого захоронения в Хорватии эпохи неолита (фото)

Археологи говорят, что в неглубокую яму были сброшены тела 41 человека, включая маленьких детей.

На территории современной Хорватии была найдена братская могила с костями 41 человека. Ученые считают, что в могиле возрастом 6200 лет были захоронены люди, убитые своими же соплеменниками. Об этом сообщает LiveScience.

Среди погибших были взрослые мужчины и женщины, а также дети. Возраст убитых варьировался от 2 до 50 лет. Большинство смертельных ударов были нанесены жертвам сзади по черепу, а на костях рук не было следов, которые бы указывали на то, что люди пытались защищаться от нападавших.

Генетический анализ показал, что около 70% умерших не были тесно связаны между собой, но имели общее происхождение. Исследователи подозревают, что резня могла быть спровоцирована резким демографическим ростов или изменением климатических условий, которые истощили ресурсы и привели к массовым убийствам.

Могила была найдена в деревне Поточани, когда один из местных жителей решил выкопать фундамент под гараж. Тогда проливные дожди размыли яму с десятками скелетов.

По словам ведущего автора исследования и главы Лаборатории эволюционной антропологии, археологи из Загребского университета Марио Новака, работа над захоронением началась в день его обнаружения.

Фото: Photo by M. Novak/Institute for Anthropological Research

"Яма была небольшой, размером около 2 метров в диаметре и 1 м в глубину. В нее бесцеремонно было сброшено 41 тело. Сначала мы подумали, что останки были современными, либо времен Второй мировой войны, либо войны за независимость Хорватии в 1990-х годах", – говорит Новак.

Но в яме не было обнаружено современных предметов, только фрагменты керамики, которые выглядели доисторическими. Когда исследователи осмотрели зубы жертв, они не обнаружили зубных пломб. Радиоуглеродное датирования костей, почвы и фрагментов керамики подтвердило возраст захоронения примерно в 4200 г. до н.э.

Исследователи идентифицировали 21 ребенка в возрасте от 2 до 17 лет, и еще 20 человек в возрасте от 18 до 50 лет.

Когда исследователи осмотрели тела, они обнаружили, что у большинства были травмы в задней части черепа. По словам Новака, в массовых захоронениях в средневековой Европе часто находили скелеты обоих полов и всех возрастов, умерших от чумы, но люди в яме Поточани стали жертвами насилия, а не заболевания.

"Единственные вероятным сценарием произошедшего была резня", – отмечает Новак.

Наиболее правдоподобным объяснением является то, что продолжительное изменение климата, которое вызвало наводнения или засухи, в сочетании с демографическим ростом, привело к борьбе за драгоценные ресурсы. В Поточанах такая битва обернулась смертельной резней.