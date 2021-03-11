Яма смерті. Розкрито загадку моторошного поховання в Хорватії епохи неоліту (фото)

Археологи кажуть, що в неглибоку яму були скинуті тіла 41 людини, включаючи маленьких дітей.

На території сучасної Хорватії була знайдена братська могила з кістками 41 людини. Учені вважають, що в могилі віком 6200 років були поховані люди, убиті своїми ж одноплемінниками. Про це повідомляє LiveScience.

Серед загиблих були дорослі чоловіки і жінки, а також діти. Вік убитих варіювався від 2 до 50 років. Більшість смертельних ударів були нанесені жертвам ззаду по черепу, а на кістках рук не було слідів, які б вказували на те, що люди намагалися захищатися від нападників.

Генетичний аналіз показав, що близько 70% померлих були тісно пов'язані між собою, але мали спільне походження. Дослідники підозрюють, що різанина могла бути спровокована різким демографічним ростом або зміною кліматичних умов, які виснажили ресурси і привели до масових вбивств.

Могила була знайдена в селі Поточани, коли один з місцевих жителів вирішив викопати фундамент під гараж. Тоді проливні дощі розмили яму з десятками скелетів.

За словами провідного автора дослідження і голови Лабораторії еволюційної антропології, археолога із Загребського університету Маріо Новака, робота над похованням почалася в день його виявлення.

Фото: захоронение Хорватия

"Яма була невеликою, розміром близько 2 метрів у діаметрі і 1 м у глибину. У неї безцеремонно було скинуто 41 тіло. Спочатку ми подумали, що останки були сучасними або часів Другої світової війни, або війни за незалежність Хорватії в 1990-х роках", — говорить Новак.

Але в ямі не було виявлено сучасних предметів, тільки фрагменти кераміки, які виглядали доісторичними. Коли дослідники оглянули зуби жертв, вони не виявили зубних пломб. Радіовуглецеве датування кісток, грунту і фрагментів кераміки підтвердило вік поховання приблизно в 4200 до н.е.

Дослідники ідентифікували 21 дитину у віці від 2 до 17 років, і ще 20 осіб у віці від 18 до 50 років.

Коли дослідники оглянули тіла, вони виявили, що в більшості були травми в задній частині черепа. За словами Новака, у масових похованнях в середньовічній Європі часто знаходили скелети обох статей і різного віку, які померли від чуми, але люди в ямі Поточан стали жертвами насильства, а не захворювання.

"Єдиним вірогідним сценарієм події була різанина", — зазначає Новак.

Найбільш правдоподібним поясненням є те, що тривала зміна клімату, яка викликала повені або посухи, у поєднанні з демографічним зростанням, призвела до боротьби за дорогоцінні ресурси. У Поточанах така битва обернулася смертельною різаниною.