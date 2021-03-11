Умные финансы: Moneyveo победила в конкурсе Ukraine Smart Awards

Манивео, на счету которой множество наград и побед международного и национального уровня, недавно победила в конкурсе Ukraine Smart Awards, завоевав первенство в номинации Smart Finance. "Умные" технологии, инновационный подход, удобный, быстрый и надежный сервис – это те факторы успеха, которые свидетельствуют о признании финтех-компании и клиентами, и профессиональным сообществом.

Организатор конкурса CIS Events Group Ukraine выбрал лидеров среди компаний, которые работают в SMART-отраслях и запускают проекты, способствующие автоматизации и цифровизации бизнес-процессов. Церемония награждения состоялась 3 марта в рамках Международного Гранд Форума BIT&BIS-2020. Накануне проходила презентация проектов конкурсантов, на которой компанию Moneyveo представлял директор по развитию продуктов Moneyveo Влас Головин.

Гибкость подхода и надежность платформы

"Каждый продукт, каждая модификация в Moneyveo начинается с построения гипотезы, на основе которой формируется план реализации. Далее следует оценка эффективности по множеству параметров, подведение итогов, принятие взвешенного решения и реализация. После – построение новой гипотезы и так далее", – сообщил Влас Головин о стратегии создания продуктов в Moneyveo на презентации проекта. Он уверен, что результатом такого скрупулезного подхода и стал десятикратный рост компании за последние несколько лет.

Таким высоким результатам работы содействовала и ранняя цифровизация. В компании знали, как перевести рабочие процессы в онлайн задолго до карантина, ведь бизнес-модель Moneyveo с самого основания была ориентирована на онлайн-формат. А дальновидные и комплексные решения топ-менеджмента, быстрая реакция на изменения в "новой реальности" позволили организации выйти на новый уровень цифровизации бизнеса без потери качества:

"Каждый день мы работаем над обеспечением гибкости и надежности нашей платформы, повышаем уровень безопасности. Как бы не менялась ситуация, это те вещи, которые всегда будут у нас в приоритете", – рассказал директор по информационным технологиям Moneyveo Григорий Лисничий, который получил награду от имени компании на церемонии награждения. По его словам, сотрудники компании постоянно занимаются разработкой и внедрением принципиально новых технологий: "В такой динамичной сфере как онлайн кредитование не может быть иначе!"– добавил Лисничий.

Фото: директор по информационным технологиям Moneyveo Григорий Лисничий на церемонии награждения Ukraine Smart Awards

Smart-технологии: digital 360 и тотальная автоматизация

Весь процесс оформления кредита от момента выбора суммы до поступления денег на карту клиента занимает от 1 до 8 минут, в зависимости от того, впервые он обращается в сервис или нет. При этом 99% заявок обрабатываются автоматически, что говорит о тотальной автоматизации операционных процессов в сервисе. А время оформления заявки в кредитном приложении для мобильных устройств Veomini, разработанном в прошлом году, сократилось и того до 5 минут. Именно столько требуется клиенту, чтобы зарегистрироваться и подать заявку на получение кредита.

На сегодня Moneyveo успешно развивает marketplace кредитных продуктов, предлагая клиентам разные варианты получения денежных средств. Например, благодаря, продукту Smart можно взять до 22 000 грн на карту сроком на 1 месяц. А с продуктом Comfort клиент может рассчитывать на бОльшую сумму – до 30 000 грн и погашать кредит одинаковыми частями на протяжении 18 недель.

В своей деятельности компания придерживается стратегии Digital 360, направленной на цифровизацию всех направлений бизнеса. От такого подхода выигрывают все: и сотрудники компании, и клиенты. К примеру, для получения консультации пользователь может выбрать подходящий для него формат: позвонить по телефону или написать в любой из мессенджеров. Такая вариативность каналов коммуникаций не только удобна, но и существенно снижает нагрузку на службу поддержки.

В ближайшем будущем Moneyveo намерена еще активнее улучшать клиентский опыт, планирует разработку новых продуктов и продолжение экспансии мировых рынков. В то же время компания постоянно концентрирует свои усилия на обеспечении и защите платформы, принимает комплексные инновационные решения, направленные на повышение качества и безопасности предоставляемых услуг.