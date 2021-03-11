Розумні фінанси: Moneyveo перемогла в конкурсі Ukraine Smart Awards

Манівео, на рахунку якої безліч нагород і перемог міжнародного та національного рівнів, нещодавно здобула перемогу в конкурсі Ukraine Smart Awards, у номінації Smart Finance. "Розумні" технології, інноваційний підхід, зручний, швидкий та надійний сервіс – це ті визначники успіху, які свідчать про визнання фінтех-компанії як клієнтами, так професійною спільнотою.

Організатор конкурсу CIS Events Group Ukraine обрав лідерів серед компаній, які працюють у SMART-галузях і впроваджують проекти, що сприяють автоматизації та цифровізації бізнес-процесів. Церемонія нагородження відбулася 3 березня в рамках Міжнародного Гранд Форуму BIT&BIS-2020. Напередодні проходила презентація проєктів конкурсантів, на якій компанію Moneyveo представляв директор з розвитку продуктів Moneyveo Влас Головін.

Гнучкість підходу і надійність платформи

"Кожен продукт, кожна модифікація в Moneyveo починається з побудови гіпотези, на основі якої формується план реалізації. Далі йде оцінка ефективності за багатьма параметрами, підбиття підсумків, прийняття зваженого рішення та реалізація. Після – побудова нової гіпотези і так далі", – розповів Влас Головін про стратегію створення продуктів у Moneyveo на презентації проекту. Він переконаний, що результатом такого ґрунтовного підходу і стало десятикратне зростання компанії за останні декілька років.

Таким високим результатам роботи сприяла і рання цифровизація. У компанії знали, як перевести робочі процеси в онлайн задовго до карантину, адже бізнес-модель Moneyveo з початку заснування була орієнтована на онлайн-формат. А далекоглядні та комплексні рішення топ-менеджменту, швидка реакція на зміни в "новій реальності" дозволили організації вийти на новий рівень цифровізації бізнесу без втрати якості:

"Кожен день ми працюємо над забезпеченням гнучкості і надійності нашої платформи, підвищуємо рівень безпеки. Як би не змінювалася ситуація, це ті речі, які завжди будуть у нас в пріоритеті ", – повідомив директор з інформаційних технологій Moneyveo Григорій Лісничий, який отримав нагороду від імені компанії на церемонії нагородження. За його словами, співробітники компанії постійно займаються розробкою і впровадженням принципово нових технологій: "У такій динамічній сфері, як онлайн кредитування, не може бути інакше!" – додав Лісничий.

Фото: директор з інформаційних технологій Moneyveo Григорій Лісничий на церемонії нагородження Ukraine Smart Awards

Smart-технології: digital 360 і тотальна автоматизація

Весь процес оформлення кредиту від моменту вибору суми до надходження грошей на картку клієнта займає від 1 до 8 хвилин, в залежності від того, вперше він звертається у сервіс чи ні. При цьому 99% заявок обробляються автоматично, що говорить про тотальну автоматизацію операційних процесів у сервісі. А час оформлення заявки в кредитному додатку для мобільних пристроїв Veomini, розробленому минулого року, скоротився до 5 хвилин. Саме стільки потрібно клієнту, щоб зареєструватися і подати заявку на кредит.

На сьогодні Moneyveo успішно розвиває marketplace кредитних продуктів, пропонуючи клієнтам різні варіанти отримання коштів. Наприклад, завдяки, продукту Smart можна взяти до 22 000 грн на картку строком до 1 місяця. А з продуктом Comfort клієнт може розраховувати на більшу суму – до 30 000 грн і погашати кредит рівними частинами впродовж 18 тижнів.

У своїй діяльності компанія дотримується стратегії Digital 360, спрямованої на цифровізацію всіх напрямків бізнесу. Від такого підходу виграють усі: і співробітники компанії, і клієнти. Наприклад, для отримання консультації користувач може обрати зручний для нього формат: зателефонувати в компанію або написати в будь-який із месенджерів. Така варіативність каналів комунікацій не тільки зручна, але й істотно знижує навантаження на службу підтримки.

Найближчим часом Moneyveo планує активніше вдосконалювати клієнтський досвід, розробляти нові продукти і продовжувати експансію світових ринків. Водночас компанія постійно концентрує свої зусилля на забезпеченні та захисті платформи, приймає комплексні інноваційні рішення, спрямовані на підвищення якості та безпеки своїх послуг.