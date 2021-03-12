Как в фильме "Контакт". На орбите звезды Вега может вращаться огромная экзопланета

Исследователи считают, что вокруг ближайшей к Солнцу звезды может вращаться "горячий Нептун".

Астрономы считают, что вокруг ближайшей к Солнцу звезды Вега вращается планета. Звезда видна в летнем ночном небе, как часть Летне-осеннего треугольника, именно она была источником инопланетного сигнала в фильме "Контакт". Об этом сообщает Forbes.

Вега – это звезда, по которой измеряется яркость других небесных объектов, поэтому ее часто называют звездой нулевой видимой величины.

В рамках 10-летнего исследования Веги обнаружилось, что вокруг звезды может вращаться экзопланета типа "горячий Нептун".

Звезда "нулевой величины" Вега – самая яркая в крошечном созвездии Лиры. Молодая звезда, возрастом около 450 млн лет, находится на расстоянии 25 световых лет от нас, а это всего лишь 240 трлн км, что по космическим меркам достаточно близко.

Близкое расположение Веги сделало ее объектом многих исследований. В 1850 году Вега стала первой звездой, кроме Солнца, которую смогли сфотографировать, а 22 года спустя было сделано первое спектрографическое изображение звезды.

Фото: JAMIE CARTER

"Было бы интересно найти планету вокруг Веги, потому что она позволит изучить новую планету так, как это было бы невозможно с более тусклыми звездами", – говорит астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Сэмюэл Куинн.

До этого ученые знали, что вокруг Веги вращается диск из пыли, но до сих пор планет не было обнаружено. Правда, некоторые признаки присутствия планеты все же были, например, небольшие "колебания" звезды.

"Если вокруг звезды есть планета, она может тянуть за звезду, заставляя ее раскачиваться взад и вперед", – отмечает Куинн.

Данные указывают на то, что планеты вращается вокруг Веги каждые 2,4 дня, а температура на ее поверхности составляет 2 976 °C, делая ее вторым самым горячим миром, известным науке. По словам исследователей, из-за такой близости к звезде, даже железо в атмосфере планеты будет превращаться в газ.

"Эта планета близка по размерам к Нептуну и такого же размера, как Юпитер. Ее орбита ближе к Веге, чем Меркурий к Солнцу", – говорит автор исследования из Университета Колорадо Спенсер Хёрт.

Также он отмечает, что вокруг Веги может быть больше планет.

"Это огромная система, намного больше нашей Солнечной системы. В ней могут быть и другие планеты. Вопрос лишь в том, сможем ли мы их обнаружить", – подытожил ученый.

Исследователи надеются, что будущий космический телескоп Джеймса Уэбба и телескоп Нэнси Грейс Роман помогут напрямую наблюдать за Вегой. Также возможно, что свет от горячей и яркой звезды, может сделать планету видимой в инфракрасном диапазоне.