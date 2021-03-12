Як у фільмі "Контакт". На орбіті зірки Вега може обертатися величезна екзопланета

Дослідники вважають, що навколо найближчої до Сонця зірки може обертатися "гарячий Нептун".

Астрономи вважають, що навколо найближчої до Сонця зірки Вега обертається планета. Зірку видно в літньому нічному небі, як частину Літньо-осіннього трикутника, власне вона була джерелом інопланетного сигналу в фільмі "Контакт". Про це повідомляє Forbes.

Вега — це зірка, за якою вимірюється яскравість інших небесних об'єктів, тому її часто називають зіркою нульової видимої величини.

У рамках 10-річного дослідження Веги зʼясувалося, що навколо зірки може обертатися екзопланета типу "гарячий Нептун".

Зірка "нульової величини" Вега — найяскравіша в крихітному сузір'ї Ліри. Молода зірка, віком майже 450 млн років, знаходиться на відстані 25 світлових років від нас, а це всього лише 240 трлн км, що за космічними мірками досить близько.

Близьке розташування Веги зробило її об'єктом багатьох досліджень. У 1850 році Вега стала першою зіркою, крім Сонця, яку змогли сфотографувати, а 22 роки потому було зроблене перше спектрографічне зображення зірки.

Фото: Вега

"Було б цікаво знайти планету навколо Веги, тому що вона дозволить вивчити нову планету так, як це було б неможливо з більш тьмяними зірками", — говорить астроном із Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики Семюел Квінн.

До цього вчені знали, що навколо Веги обертається диск із пилу, але до сих пір планети не були знайдені. Щоправда, деякі ознаки присутності планети все ж були, наприклад, невеликі "коливання" зірки.

"Якщо навколо зірки є планета, вона може тягнути за зірку, примушуючи її розгойдуватися назад і вперед", — зазначає Квінн.

Дані вказують на те, що планети обертаються навколо Веги кожні 2,4 дні, а температура на її поверхні сягає 2 976°C, роблячи її другим найгарячішим світом, відомим науці. За словами дослідників, через таку близькість до зірки, навіть залізо в атмосфері планети перетворюватиметься на газ.

"Ця планета схожа за розмірами на Нептун й такого ж розміру, як Юпітер. Її орбіта ближче до Веги, ніж Меркурій до Сонця", — говорить автор дослідження з Університету Колорадо Спенсер Херт.

Також він зазначає, що навколо Веги може бути більше планет.

"Це величезна система, набагато більша, ніж наша Сонячня система. У ній можуть бути й інші планети. Питання лише в тому, чи зможемо ми їх знайти", — підсумував учений.

Дослідники сподіваються, що майбутній космічний телескоп Джеймса Вебба й телескоп Ненсі Грейс Роман допоможуть безпосередньо спостерігати за Вегою. Також можливо, що світло від гарячої та яскравої зірки, може зробити планету видимої в інфрачервоному діапазоні.