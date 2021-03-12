Ученые развеяли распространенный миф о скифах, – исследование

С помощью изотопного анализа ученые пришли к выводу, что существовали как кочевники, так и оседлые группы скифов

Скифы Причерноморья были, скорее, не воинственными кочевниками, а тяготели к оседлому способу жизни. К такому выводу пришла международная группа ученых, в составе которой были сотрудники Института археологии НАН Украины и Запорожского национального университета, передает Phys.org.

В истории сохранились описания скифов, которые жили на территории Евразии в 700-200 годах до н.э, греческим историком Геродотом как людей, живущих в колясках и участвующих в набегах и боевых столкновениях. В пользу этих фактов свидетельствовали и находки на территории Украины, когда на месте, где были скифы, находили схожие по стилю конскую сбрую, оружие, мотивы звериного стиля и курганы. Из-за этого история объединила различные культуры и периоды жизни людей в этом регионе в единую "скифскую" идентичность, даже назвав ее "империей".

Однако, согласно новому исследованию, то, что раньше считалось одной группой людей, которую обобщенно называли скифами, на самом деле было разными группами с разным рационом.

[ + – ] Бронзовое зеркало, найденное археологами на городище Мамай-Гора Фото: phys.org

Вентреска Миллер, ранее работавшая в Институте истории человечества Макса Планка, и ее команда взяли образцы костей и зубной эмали 56 человеческих скелетов в трех захоронениях — Бельске, Мамай-Горе и Медвине — на территории современной Украины. Команда исследовала эти образцы с помощью изотопного анализа. Он изучает изотопы элементов — в данном исследовании стронций, кислород, азот и углерод, которые откладываются в тканях человека в результате еды и питья. Это позволяет исследователям определять, где путешествовал и жил человек, основываясь на уникальном изотопном составе их тканей.

Выяснилось, что местами социального и экономической разнообразия были городские поселения, где жители занимались скотоводством и выращивали просо в смешанных экономических системах. В подавляющем большинстве она оставались в одном месте, хотя, как правило, перемещались больше, чем в предыдущие эпохи.

По словам Вентрески Миллер, скифская эпоха "явно была периодом противоречий", с убедительными доказательствами сложного взаимодействия между земледельцами и скотоводами, которые способствовали скоплению населения в городских районах.

В будущем исследователи надеются получить более подробное представление о том, как люди перемещались между типами участков, такими как городские центры и сельские районы, а также между людьми с разным инвентарем и очевидным социальным статусом.

"Таким образом, мы можем уйти дальше от предполагаемых стереотипов миграции и кочевничества в сторону динамичного и сложного понимания глобализированных скифских обществ", — подчеркнула Миллер.

Напомним, в Сибири археологи нашли уникальное скифское захоронение. В могиле обнаружили останки женщины и мужчины возрастом около 30 лет, их маленького ребенка и служанки.